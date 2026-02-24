Megnyalta a kutyája: mind a négy végtagját amputálni kellett a nőnek

Egy ártatlannak tűnő kutyanyalogatás után egy nőnél súlyos szepszis alakult ki, ami végül oda vezetett, hogy négyszeres amputált lett.

Teljesen felfordult a nő élete, miután négyszeres amputált lett. Fotó: GoFundMe

Összesen 32 hetet töltött a kórházban, és közben négyszeres amputált lett

2025 júliusában, egy vasárnap este Manjit Sangha, egy 56 éves birminghami nő hazatért a munkából, és rosszul érezte magát. Másnap férje, Kam Sangha eszméletlenül találta rá a kanapén, ajkai teljesen el voltak kékülve, kezei és lábai pedig jéghidegek voltak.

A 60 éves férfi azonnal mentőt hívott, és feleségét kórházba szállították.

Össze-vissza jár az agyad. Azt gondolod, hogyan történhetett ez kevesebb mint 24 óra alatt? Szombaton az egyik percben a kutyával játszik, vasárnap munkába megy, hétfő este pedig kómában van

- emlékezett vissza Kam.

Manjitet felvették a New Cross Kórház intenzív osztályára, ahol szinte azonnal mesterséges kómába helyezték. Összesen hatszor kapott szívrohamot, és az orvosi személyzet nem volt biztos benne, hogy túléli a történteket. Végül megállapították, hogy a nőnek szepszise van, amit feltehetően kutyája nyalogatása okozhatott egy kis vágáson vagy karcoláson keresztül.

Később disszeminált intravaszkuláris koaguláció alakult ki a Manjitnál, ami a szepszis egy ritka és veszélyes szövődménye, és rendellenes véralvadást okoz az egész testben.

A túlélési esélyei csekélyek voltak. Azt mondták nekünk, hogy már csak napjai vannak hátra, és ha túléli, több amputációra is sor kerülhet.

Ahogy a nő állapota egyre rosszabb lett, a sebészeknek mindkét lábát térd alatt, valamint mindkét kezét amputálniuk kellett az élete megmentése érdekében. Mindeközben a lépét is eltávolították, miután tüdőgyulladást és epekövet diagnosztizáltak nála.

32 hét kórházi tartózkodás után Manjit állapota végre javulni kezdett, és nemrég haza is mehetett családjához, de élete teljesen megváltozott. Hozzátartozói most egy GoFundMe-gyűjtést indítottak, annak érdekében, hogy elegendő pénzt gyűjtsenek a fejlett protézisekre, a fizikoterápiára, a mentális egészségügyi támogatásra és az otthon átalakítására, hogy könnyen hozzáférhető legyen minden Manjit számára.