„Miután felébredtem a műtétből, orosz akcentussal kezdtem beszélni”

Tara Livingston azt állítja, hogy miután felébredt egy műtéti altatásából, orosz akcentussal kezdett beszélni. Hazájában, Kanadában most többen is úgy bánnak vele, mintha nem lenne helybéli.

Orosz akcentussal ébredt, azt hitték, színleli / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Orosz akcentussal ébredt műtétje után

Az 56 éves nő szélütést kapott 2023 novemberében, ami afáziát, beszédzavart okozott nála. Ezek az állapotok befolyásolják a nyelvet, a szóalkotás képességét, így intenzív logopédia kezeléseken kezdett részt vennie, hogy újra megtanuljon beszélni.

2024 februárjában a szeme miatt műtéten esett át, de ezután a beavatkozás után orosz akcentussal ébredt fel.

Egy híres síparadicsom közelében élek, és gyakran beszélgetek a látogatókkal kanadai érdekességekről, aztán egyszer csak megkérdezik, hogy honnan származom

- mondja Tara a Mirror cikke szerint.

A nő felidézte, hogy műtétje után azonnal orosz akcentusa lett, ami miatt össze is zavarodott. Az orvosok idegen akcentus szindrómát diagnosztizáltak Taránál, ami egy rendkívül ritka neurológiai állapot, amely során az agykárosodás megváltoztatja a beszédmintákat. A háromgyermekes édesanya, aki a kanadai Ontarioból származik, elárulta, hogy az emberek azt hiszik, viccből beszél így.