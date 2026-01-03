„Alvás után furcsán beszéltem – öt perccel később teljesen megváltozott az akcentusom”

Egy rövid alvás után teljesen megváltozott Verity Went beszéde: a fiatal nő arra ébredt, hogy összefolynak a szavai, majd mindössze öt perccel később már egy teljesen más akcentussal beszélt. A 28 éves, Staffordshire megyében élő nő elmondása szerint eleinte rettenetesen megijedt, mára azonban úgy érzi, az új hangja lett az „igazi énje”.
Verity egy erős migrén miatt döntött úgy, hogy lefekszik pihenni. Amikor felébredt, először nem tudott tisztán beszélni, ami korábban már előfordult nála. Ezúttal azonban a beszéde rövid időn belül teljesen megváltozott: geordie akcentussal szólalt meg.
„Pár órával később felébredtem, és eleinte csak összefolytak a szavaim. Öt perc múlva viszont visszatért a beszédem, csak éppen geordie akcentussal”
– idézte fel Verity.
„Rettenetesen megijedtem.”
Az orvosok később egy ritka neurológiai állapotot, az úgynevezett idegen akcentus szindrómát diagnosztizálták nála. A változás 2023. október 4-én történt, egy évvel azután, hogy funkcionális neurológiai rendellenességet (FND) állapítottak meg nála. Ez olyan tüneteket okoz, amelyek az idegrendszer működéséhez köthetők, de nem mutatható ki mögöttük klasszikus neurológiai betegség, írja a Mirror.
Verity elmondta, eleinte úgy érezte, elveszítette önmagát.
„Annyira felkavaró volt, hogy nem tudtam, ki vagyok többé”
– mondta.
Idővel azonban megszokta az új hangját, sőt meg is szerette azt. Állítása szerint már álmaiban és álmában beszélve is ezzel az akcentussal szólal meg.
Nemrég Newcastle-be is ellátogatott párjával, hogy „tesztelje” a beszédét. Elmondása szerint a helyiek észre sem vették, hogy nem közülük való.
„Senki nem tudta megkülönböztetni a beszédemet egy igazi geordie-tól. Szürreális élmény volt.”
Verity jelenleg egy, az FND-re specializálódott csapattal dolgozik együtt. Bár nem tudni, hogy az akcentusa valaha visszaváltozik-e, ő már nem szeretné, ha ez megtörténne.
„Most már ez vagyok én. Nem akarom újra elveszíteni önmagam.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.