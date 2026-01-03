„Alvás után furcsán beszéltem – öt perccel később teljesen megváltozott az akcentusom”

Egy rövid alvás után teljesen megváltozott Verity Went beszéde: a fiatal nő arra ébredt, hogy összefolynak a szavai, majd mindössze öt perccel később már egy teljesen más akcentussal beszélt. A 28 éves, Staffordshire megyében élő nő elmondása szerint eleinte rettenetesen megijedt, mára azonban úgy érzi, az új hangja lett az „igazi énje”.

Saját beszédét sem ismerte fel a nő az új akcentussal.

Illusztráció: 123RF

Teljesen megváltozott a nő akcentusa

Verity egy erős migrén miatt döntött úgy, hogy lefekszik pihenni. Amikor felébredt, először nem tudott tisztán beszélni, ami korábban már előfordult nála. Ezúttal azonban a beszéde rövid időn belül teljesen megváltozott: geordie akcentussal szólalt meg.

„Pár órával később felébredtem, és eleinte csak összefolytak a szavaim. Öt perc múlva viszont visszatért a beszédem, csak éppen geordie akcentussal”

– idézte fel Verity.

„Rettenetesen megijedtem.”

Az orvosok később egy ritka neurológiai állapotot, az úgynevezett idegen akcentus szindrómát diagnosztizálták nála. A változás 2023. október 4-én történt, egy évvel azután, hogy funkcionális neurológiai rendellenességet (FND) állapítottak meg nála. Ez olyan tüneteket okoz, amelyek az idegrendszer működéséhez köthetők, de nem mutatható ki mögöttük klasszikus neurológiai betegség, írja a Mirror.

Verity elmondta, eleinte úgy érezte, elveszítette önmagát.

„Annyira felkavaró volt, hogy nem tudtam, ki vagyok többé”

– mondta.

Idővel azonban megszokta az új hangját, sőt meg is szerette azt. Állítása szerint már álmaiban és álmában beszélve is ezzel az akcentussal szólal meg.

Nemrég Newcastle-be is ellátogatott párjával, hogy „tesztelje” a beszédét. Elmondása szerint a helyiek észre sem vették, hogy nem közülük való.

„Senki nem tudta megkülönböztetni a beszédemet egy igazi geordie-tól. Szürreális élmény volt.”

Verity jelenleg egy, az FND-re specializálódott csapattal dolgozik együtt. Bár nem tudni, hogy az akcentusa valaha visszaváltozik-e, ő már nem szeretné, ha ez megtörténne.