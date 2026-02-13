Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kétszer állt le a szíve: ez a 3 éves hajdú-bihari kisfiú hősiesen küzd az életéért

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:30
Egy felnőtt erejével vívja küzdelmét a rá mért sorscsapásokkal a mindössze 3 éves Salamon Nátániel. A kisfiút agytörzsi daganat támadta meg. Kétszer kellett újraéleszteni, lélegeztetőgépre szorult, mégis hősként tűri a fájdalmakat.
Erdei Róbert Arnold
Zokogva imádkoztak a kis Salamon Nátániel szülei, amikor kétszer is leállt a gyermekük szíve. Nátániel mindössze pár hónapos volt, amikor agytörzsi daganat támadta őt meg. Azóta is hősként küzd a halálos kórral, és bár csak 3 éves, hihetetlen erő rejlik benne: minden fájdalmat mosolyogva tűr!

A kis Nátánielnek agytörzsi daganata van / Fotó: Beküldött fotó

Hogyan derült ki az agytörzsi daganat Nátánielnél?

Muszáj erősnek mutatni magunkat a gyerekeinkért, nincs más opció!  

– csak ez lebegett a fiatal komádi pár, Farkas Georgina és kedvese, Máté előtt, amikor idén február 9-én kétfelé szakadt a családjuk. Georgina a kis Nátániellel indult el Debrecenbe, egy rehabilitációs központ háromhetes kezelésére, az apa másik, 10 éves kisfiukkal otthon maradt, Komádin.

Születése óta voltak Nátánielnek tünetei. A szeme nem úgy követte a tárgyakat, ahogy kellett volna. Nem tudtam rendesen táplálni, mert állandóan hátra feszítette a fejét. Amit evett, azt kihányta. Valószínű, hogy már daganatosan született.

– árulta el az édesanya a Borsnak.

A most 3 éves kisgyermek szülei aggódva próbálták kideríteni, hogy milyen rejtélyes betegség támadhatta meg Nátánielt, orvosról-orvosra jártak. 8 hónapos volt a csecsemő, amikor 2022 decemberében az MRI-vizsgálat megmutatta: a gyermeknek agytörzsi daganata van.

Rengeteg kérdés kavargott a fejünkben. Mitől van ez? Mi lesz a gyermekünkkel? Mekkora az agytörzsi daganat túlélési esélye? Nagyon féltjük a kisfiunkat a mai napig 

– számolt be Georgina.

Leállt a szíve, morfiumot kapott

A kis Nátániel állapota idővel romlani kezdett. Elkapta a koronavírust, majd, miután abból kigyógyult, a rák tovább gyengítette őt.

Sugárban hányt itthon, vissza kellett vigyük a kórházba. Megműtötték a kicsinket, szerencsére hozzáfértek a daganathoz az orvosok. Utána egy évig javult az állapota, aztán újra rosszabb lett minden…

 - idézte fel Georgina, kiemelve: 2024 decemberében a daganat újra nőni kezdett, majd egyik nap, hajnal 3 órakor Nátániel nem mozdult, riasztani kellett a rohammentőt.

Ahogy otthon kivettem a kiságyából, leállt a kisfiam légzése, megmerevedett az egész teste. A mentősök kétszer élesztették újra. Az egyik mentős arra is felkészített, hogy nem biztos, hogy meg tudják menteni. Zokogva imádkoztunk a párommal, hogy térjen vissza közénk! Azóta is folyamatosan imádkozunk Istenhez, hisszük, Nátániel meg fog gyógyulni

– reménykedik az édesanya.

Szerencsére a daganatos fiú szíve újra dobogni kezdett, ám Nátánielre még nehéz harc várt:

  • rengeteg fájdalomcsillapítót kapott,
  • morfiumos tapaszt viselt, 
  • lélegeztető gépre került.

A debreceni kórházban fél évig lélegeztetőgépen volt, csak szondán keresztül tudták táplálni az orvosok

 – mondta el az édesanya.

A fájdalmat Nátániel mosolyogva tűri, igazi kis hős! / Fotó: Beküldött fotó

A legutóbbi MRI-vizsgálat szerint a daganat ismét zsugorodni kezdett, ám a kis hős még nagy küzdelem előtt áll.

- Van Nátánielnek egy shunt beültetve, ami elvezeti az agyvizet. Azóta folyamatos orvosi kezelés alatt áll, rehabilitációs fejlesztésre járunk, mert eddig csak feküdt, az izmai gyengék, de a kezelésnek hála, már tud oldalra feküdni, a játékokat is meg tudja fogni. Nagyon boldogok vagyunk, napról-napra javul az állapota, önállóan, oxigén nélkül lélegzik, fájdalomcsillapítót már nem szed, csak gyomorvédőt és még két másik gyógyszert – árulta el a kisfiú anyukája.

Nátániel állandó felügyeletet igényel, ezért az édesanyja mindig vele van, a párja, Máté pedig otthonról dolgozik, hogy bármikor segíteni tudjon neki. A kisfiú kezelései, a folyamatos orvosi kontrollok nagy anyagi megterhelést jelentenek a családnak, ezért segítségre van szükségük. Nehéz döntésre jutottak: a Remény A Leukémiás Gyerekekért Alapítványon keresztül kérnek segítséget, minden támogatást szívesen fogadnak.

Ha a daganatos Nátániel gyógyulását szeretnéd támogatni, ITT megteheted.

Márta Rajmund életét is átírta egy halálos betegség

Erről a Bors videóját itt nézheted meg:

 

