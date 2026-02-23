"60 kilót fogytam, miután Jabbának hívtak egy buliban - most meg ribancnak neveznek a trollok"

A 32 éves Harriet Hartley a cornwalli Torpointból megváltoztatta az életét, 60 kilót fogyott, de azt mondja, most jobban feszeng, mint valaha... Egykor 140 kilót nyomott és undorodott a testétől. A fogyása után szeret magáról képeket megosztani a közösségi oldalakon, de most ugyanannyi beszólást kap, mint amikor duci volt.
"20 éve nem voltam ilyen karcsú. Kiegyensúlyozott étrendet követek, edzek, és szeretem magam megmutatni a közösségi oldalakon. Végre megszabadultam a „vicces kövér lány” álarcomtól, de a vékonyság nem is olyan szép, mint amilyennek látszik. A trollok ribancnak és figyeleméhesnek bélyegeznek. Ahol régen a kövérségemet szégyelltem, most a „fittségemet” szégyellem. Egyszerűen nem tudok nyerni" - fakadt ki a fiatal nő.
Mint mondja, évekig a hájleszorító Spandexbe préselte magát, hogy egyáltalán beleférjen a farmerba. Akárhova ment bulizni a barátaival, mindig megszólták. Az egyik helyen Jabbának hívták, ez volt az utolsó csepp a pohárban nála.
"Utáltam magam és azt, ahogy kinéztem. A beszólások sem tudtak annyira bántani, mint ahogy én bántottam saját magam."
Már kislányként is elég kerek volt, de akkor még nem törődött vele. A középiskolában azonban folyamatosan zaklatták és csúfolták, "disznópofának" nevezték a társai. Az édesanyja egészséges ételeket főzött neki és minden nap elvitte sétálni, ám Harriet nem volt hajlandó lemondani a csokoládékról. Mire 16 éves lett, már 46-os ruhákat hordott.
"Aztán felfedeztem magamnak Gemma Collinst. Ő is nagydarab nő volt, de magabiztos és boldog tudott lenni. Így elkezdtem másolni. Csakhogy így önmagam karikatúrájává váltam. Feltűnő színű, nagy mintás ruhákat kezdtem el hordani, és a súlyomon viccelődtem. Amikor bulizni mentünk, olyanokat mondtam, hogy »ez most Háj Hetti köre, ki kér inni?« Harsány voltam, sokan szerettek, de belül összetört voltam. Amikor a Starbucksban kértem egy habos kávét, mindig rettegtem, mert azt olvastam le a barista arcáról, hogy »biztos szükséged van erre?«"
Az orvosa tanácsára kipróbált egy diétát, amitől fogyni is kezdett. De nem tartott sokáig a lelkesedése. Amikor egy étteremben dolgozott, felfalta az összes maradékot és ingyen kaját. Rohamos léptékkel kezdett hízni és amikor már 140 kiló lett, rájött, ha így folytatja tovább, nem éli meg a 25. születésnapját.
Először ő is a Mounjaro fogyasztóinjekcióhoz nyúlt, amitől rohamosan fogyni kezdett. Két hónap múlva már 44-es ruhákat hordott. Azonban alig evett és két hónap múlva olyan rosszul lett, hogy abba kellett hagynia. Elkezdett személyi edzővel dolgozni, heti ötször edzett és megtanulta, mekkora adagokat kell ennie. Most már 40-es ruhát hord és 74 kiló.
"Amire nem számítottam, hogy 68 kiló fogyás után sokkal bizonytalanabb vagyok, mint valaha. Folyton kritizálom magam. Amikor kövér voltam, azt hittem, az egész világom megváltozik majd, ha lefogyok. Hogy a férfiak majd mosolyognak rám és italokra hívnak meg, ehelyett folyton gúnyolódnak. Több bántást kapok a fogyásom miatt, mint amikor kövér voltam. Mindenféle figyelemhajhásznak elhordanak, ribancnak hívnak, mert szerintük mutogatom magam. Nem értik meg, hogy nem azért posztolok képeket, mert hiú vagyok. Azért posztolok, mert nagyon keményen dolgoztam, hogy idáig eljussak. Azt akarom, hogy az emberek rám nézve azt gondolják: „Ha ő meg tudta csinálni, én is meg tudom.”
