"60 kilót fogytam, miután Jabbának hívtak egy buliban - most meg ribancnak neveznek a trollok"

A 32 éves Harriet Hartley a cornwalli Torpointból megváltoztatta az életét, 60 kilót fogyott, de azt mondja, most jobban feszeng, mint valaha... Egykor 140 kilót nyomott és undorodott a testétől. A fogyása után szeret magáról képeket megosztani a közösségi oldalakon, de most ugyanannyi beszólást kap, mint amikor duci volt.

"20 éve nem voltam ilyen karcsú. Kiegyensúlyozott étrendet követek, edzek, és szeretem magam megmutatni a közösségi oldalakon. Végre megszabadultam a „vicces kövér lány” álarcomtól, de a vékonyság nem is olyan szép, mint amilyennek látszik. A trollok ribancnak és figyeleméhesnek bélyegeznek. Ahol régen a kövérségemet szégyelltem, most a „fittségemet” szégyellem. Egyszerűen nem tudok nyerni" - fakadt ki a fiatal nő.

Mint mondja, évekig a hájleszorító Spandexbe préselte magát, hogy egyáltalán beleférjen a farmerba. Akárhova ment bulizni a barátaival, mindig megszólták. Az egyik helyen Jabbának hívták, ez volt az utolsó csepp a pohárban nála.

"Utáltam magam és azt, ahogy kinéztem. A beszólások sem tudtak annyira bántani, mint ahogy én bántottam saját magam."

Már kislányként is elég kerek volt, de akkor még nem törődött vele. A középiskolában azonban folyamatosan zaklatták és csúfolták, "disznópofának" nevezték a társai. Az édesanyja egészséges ételeket főzött neki és minden nap elvitte sétálni, ám Harriet nem volt hajlandó lemondani a csokoládékról. Mire 16 éves lett, már 46-os ruhákat hordott.

"Aztán felfedeztem magamnak Gemma Collinst. Ő is nagydarab nő volt, de magabiztos és boldog tudott lenni. Így elkezdtem másolni. Csakhogy így önmagam karikatúrájává váltam. Feltűnő színű, nagy mintás ruhákat kezdtem el hordani, és a súlyomon viccelődtem. Amikor bulizni mentünk, olyanokat mondtam, hogy »ez most Háj Hetti köre, ki kér inni?« Harsány voltam, sokan szerettek, de belül összetört voltam. Amikor a Starbucksban kértem egy habos kávét, mindig rettegtem, mert azt olvastam le a barista arcáról, hogy »biztos szükséged van erre?«"

Az orvosa tanácsára kipróbált egy diétát, amitől fogyni is kezdett. De nem tartott sokáig a lelkesedése. Amikor egy étteremben dolgozott, felfalta az összes maradékot és ingyen kaját. Rohamos léptékkel kezdett hízni és amikor már 140 kiló lett, rájött, ha így folytatja tovább, nem éli meg a 25. születésnapját.