"Imádkozunk érted..." - Zebrán gázolt a furgonos Ózdon: válságos állapotban a pár

Szeptember 29. óta élet és halál között lebeg az a pár, akit a zebrán gázolt el Ózdon egy kisteherautó sofőrje. A baleset a kora hajnali órákban, a Volny József és a Jászi Oszkár út kereszteződésében történt: a családanya, Anna és párja, Péter éppen a gyalogátkelőn haladtak át, amikor a furgon elütötte mindkettőjüket.

A furgon a zebrán gázolta el a párt. Állapotuk jelenleg is válságos, szeretteik ezért imaláncot indítottak értük Fotó: Pexels (illusztráció)

Zebrán gázolták el a párt, imalánc indult értük

Információink szerint a kiérkező mentőknek a férfi és a nő életéért is harcolniuk kellett, miután mindketten súlyos fejsérülést szenvedtek. Azonban a hosszas küzdelem meghozta eredményét: a pár mindkét tagjának állapotát sikerült stabilizálni, végül pedig mindkettőjüket kórházba vitték. Itt azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajtuk, de információink szerint állapotuk azóta is válságos és a mind a ketten az intenzív osztályon fekszenek.

A pár családja a baleset után teljesen összetört, azóta is csak azért fohászkodnak, hogy szeretteik felépüljenek. Az asszony egyik lánya most a közösséghez fordult: arra kéri ismerőseiket, szeretteiket és ismeretleneket is, hogy imádkozzanak édesanyjáért.

Anyukámat és párját elütötte a teherautó hétfőn reggel, 5:41-kor. Megkérném minden kedves ismerősömet, rokonokat, barátokat: imaláncot szeretnék indítani értük. Anyukám párját műtik, imádkozzunk érte, hogy jól sikerüljön a műtéte

- írta kétségbeesetten az asszony egyik lánya a közösségi oldalán. Hozzátette: anyukájának hamarosan magához kell térnie ahhoz, hogy kimondhassák: túl van az életveszélyen:

Bízom benned, Istenem, hogy segíted Anyukámat és párját. Imádkozunk érted Anya, hogy mihamarabb újra velünk legyél. Szeretlek, drága Anyukám. Isten, segíts meg minket

- tette hozzá a fiatal nő.

Teljesen összetört az elgázolt asszony testvére is: szeretné, ha a sofőr börtönbe menne tettéért.

Fékezés nélkül gázoltad el a húgomat és a párját. Remélem, a börtönben rohadsz meg vagy évekre eltiltanak a vezetéstől!

- írta közösségi oldalán.

Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.