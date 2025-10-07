Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
"Imádkozunk érted..." - Zebrán gázolt a furgonos Ózdon: válságos állapotban a pár

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 14:40
Mentők rohantak kórházba azzal a párral, akit tragikus baleset ért Ózdon. A párt a zebrán gázolta el egy furgon sofőrje, állapotuk válságos. Családjuk imaláncot indított értük.

Szeptember 29. óta élet és halál között lebeg az a pár, akit a zebrán gázolt el Ózdon egy kisteherautó sofőrje. A baleset a kora hajnali órákban, a Volny József és a Jászi Oszkár út kereszteződésében történt: a családanya, Anna és párja, Péter éppen a gyalogátkelőn haladtak át, amikor a furgon elütötte mindkettőjüket. 

Zebrán gázolták el az ózdi párt
A furgon a zebrán gázolta el a párt. Állapotuk jelenleg is válságos, szeretteik ezért imaláncot indítottak értük    Fotó: Pexels (illusztráció)

Zebrán gázolták el a párt, imalánc indult értük

Információink szerint a kiérkező mentőknek a férfi és a nő életéért is harcolniuk kellett, miután mindketten súlyos fejsérülést szenvedtek. Azonban a hosszas küzdelem meghozta eredményét: a pár mindkét tagjának állapotát sikerült stabilizálni, végül pedig mindkettőjüket kórházba vitték. Itt azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajtuk, de információink szerint állapotuk azóta is válságos és a mind a ketten az intenzív osztályon fekszenek. 

A pár családja a baleset után teljesen összetört, azóta is csak azért fohászkodnak, hogy szeretteik felépüljenek. Az asszony egyik lánya most a közösséghez fordult: arra kéri ismerőseiket, szeretteiket és ismeretleneket is, hogy imádkozzanak édesanyjáért.

Anyukámat és párját elütötte a teherautó hétfőn reggel, 5:41-kor. Megkérném minden kedves ismerősömet, rokonokat, barátokat: imaláncot szeretnék indítani értük. Anyukám párját műtik, imádkozzunk érte, hogy jól sikerüljön a műtéte

 - írta kétségbeesetten az asszony egyik lánya a közösségi oldalán. Hozzátette: anyukájának hamarosan magához kell térnie ahhoz, hogy kimondhassák: túl van az életveszélyen: 

Bízom benned, Istenem, hogy segíted Anyukámat és párját. Imádkozunk érted Anya, hogy mihamarabb újra velünk legyél. Szeretlek, drága Anyukám. Isten, segíts meg minket

 - tette hozzá a fiatal nő. 

Teljesen összetört az elgázolt asszony testvére is: szeretné, ha a sofőr börtönbe menne tettéért. 

Fékezés nélkül gázoltad el a húgomat és a párját. Remélem, a börtönben rohadsz meg vagy évekre eltiltanak a vezetéstől!

 - írta közösségi oldalán. 

Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

