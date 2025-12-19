"Na szia mentő" – Pókember is meglátogatta a hős kisfiút

A komáromi Pókember idén is rengeteg kisgyerek arcára csalt mosolyt. Sőt, nem csak a kicsiknek, de a nagyoknak is örömet okozott szerte az országban. A szuperhős advent időszakában sem pihen. Most úgy döntött Magyarország egyik legnagyobb szuperhősét lepi meg egy kis ajándékkal.

Pókember és Medárd Fotó: Facebook

A 4 éves Filip Medárd az egész ország szívét ellopta. Ő az a 4 éves budapesti kisfiú, aki a napokban megmentette édesanyja életét. Amikor látta, hogy anyukája nem ébred fel, nem tétovázott, azonnal tárcsázta a 112-t. A mentős végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta a kisfiút, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.

"- Anya, anya lélegzik, csak...

- Mozog a mellkasa, kicsikém? Szuszog anya? Szuszog?

- Igen, szuszog és pislog.

- Pislog is? De beszélni nem tud? Kérdezd… Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz.

- Anya! A mentős bácsival beszélek! Hát semmit nem mondott… most meg rázkódik!"

A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett. A mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt lett rosszul. Az anyuka végül magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően stabil állapotban szállították kórházba a mentők.

Pókember ajándéka Fotó: Facebook

Pókember is azonnal felfigyelt a kisfiúra

A történet a komáromi Pókembert is megérintette. Nem is volt számára kérdés, hogy meglátogatja a kis hőst. Pókember nagyon megdícsérte a kisfiút és arra kérte mindig maradjon ilyen bátor.

Nem én vagyok a hős, hanem Te!

– mondta Medárdnak Pókember.

Póki egy kis ajándékkal is meglepte a kisfiút. Egy kis mentőautót kapott, ami örök életre emlékezteti majd őt bátor tettére.