"Na szia mentő" – Pókember is meglátogatta a hős kisfiút

A komáromi Pókember idén is rengeteg kisgyerek arcára csalt mosolyt. Sőt, nem csak a kicsiknek, de a nagyoknak is örömet okozott szerte az országban. A szuperhős advent időszakában sem pihen. Most úgy döntött Magyarország egyik legnagyobb szuperhősét lepi meg egy kis ajándékkal.
A 4 éves Filip Medárd az egész ország szívét ellopta. Ő az a 4 éves budapesti kisfiú, aki a napokban megmentette édesanyja életét. Amikor látta, hogy anyukája nem ébred fel, nem tétovázott, azonnal tárcsázta a 112-t. A mentős végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta a kisfiút, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.
"- Anya, anya lélegzik, csak...
- Mozog a mellkasa, kicsikém? Szuszog anya? Szuszog?
- Igen, szuszog és pislog.
- Pislog is? De beszélni nem tud? Kérdezd… Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz.
- Anya! A mentős bácsival beszélek! Hát semmit nem mondott… most meg rázkódik!"
A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett. A mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt lett rosszul. Az anyuka végül magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően stabil állapotban szállították kórházba a mentők.
A történet a komáromi Pókembert is megérintette. Nem is volt számára kérdés, hogy meglátogatja a kis hőst. Pókember nagyon megdícsérte a kisfiút és arra kérte mindig maradjon ilyen bátor.
Nem én vagyok a hős, hanem Te!
– mondta Medárdnak Pókember.
Póki egy kis ajándékkal is meglepte a kisfiút. Egy kis mentőautót kapott, ami örök életre emlékezteti majd őt bátor tettére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.