"A volt barátnőm az apámtól terhes - ezt a születésnapomon jelentette be"

Egy férfi felhőtlen születésnapi boldogsága pillanatok alatt romokba dőlt, miután volt barátnője közölte vele, hogy terhes. Azonban az igazi apa kiléte még nagyobb sokként érte.

Egy egész születésnapot döntött romba a szokatlan gólyahír. (Képünk illusztráció)Fotó: Unsplash

Nem várt gólyahír tette tönkre a családi születésnapi ünneplést

A férfit először sokként érte a babavárás híre, és azt hitte, apa lesz, azonban elárulta, hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb.

Azt hittem, apa leszek, de ennél sokkal rosszabb a helyzet... Lesz egy féltestvérem, mert ő és az apám titokban járnak egymással

- magyarázta a férfi.

Kilenc hónapja szakítottunk, szóval technikailag egyikük sem vert át. Mégis dühös vagyok.

Elmondása szerint szóba sem áll apjával, nemhogy egy szobában megmaradna vele, ami most rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Születésnapját úgy tervezte, hogy családjával tölti, de ebben nagy akadályt jelent édesapja, akinek a szemébe sem tud nézni, miután közölték vele a gólyahírt.

Apa tudja, hogy tudom, és eddig csak egy ostoba üzenetet küldött. Ez állt benne: "Szóval tudsz a kis ajándékunkról. Szólj, ha beszélni akarsz, apa." Mondanom sem kell, hogy nem válaszoltam. Attól félek, hogy teljesen meg fogok őrülni.

A férfi elárulta, hogy ő 25 éves, apja 46, míg exe 27, így az egész dolog megalázó és röhejes. Most attól tart, a családja nevetség tárgya lesz, ha kiderül, mi történt a négy fal között.

A volt párommal azért szakítottunk, mert kétségbeesetten szeretett volna babát, és én erre közel sem vagyok felkészülve. Bocsánatot kért, mondván, hogy apával véletlenül lefeküdtek. Egyszeri alkalomnak szánták, de mindig összejöttek. Azt is mondta, hogy több lett köztük, mint barátság extrákkal.

A fiatal elmondása szerint már az is régen rossz, hogy az apja gyerekét várja volt barátnője, de annak gondolata, hogy egy pár, sőt család lesznek már túl sok számára. Mindeközben nővére már a születésnapi vacsora menüje miatt zaklatja, de a dilemma közepette, nem tudja mit válaszoljon, attól tart ő még nem tud közelgő féltestvérükről.

Szerencsére a The Sun tanácsadója a férfi segítségére sietett. Elmondása szerint a legkisebb probléma most a szülinapi menü, hiszen a terhesség hírével minden a fejére zúdult.

Lehet, hogy az exed és apukád technikailag nem léptek félre, amíg kapcsolatban voltatok, de hűtlenek voltak, és komolyan cserbenhagytak azzal, hogy a hátad mögött folytatták ezt a kapcsolatot. Időbe telik feldolgozni ezt a hírt.

- tanácsolta.