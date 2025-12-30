Repülő taxi: repülőtéri transzfer percek alatt, Uber-áron

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Dávid névnapja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 11:15
Egy brit fejlesztésű, elektromos légi jármű alapjaiban változtathatja meg a város és a repülőtér közötti közlekedést. A tervek szerint a repülő taxi nem luxusjáték lenne, hanem nagyjából egy Uber áráért kínálna percek alatt megtehető utakat, így a reggeli dugók okozta stressz végre a múlté lehetne.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A repülő taxi koncepcióját a Vertical Aerospace mutatta be, amely szerint a Valo nevű elektromos repülő eszköz akár 240 km/órás sebességgel, 160 kilométeres hatótávval képes közlekedni. Az ötlet lényege, hogy a város és a repülőtér közötti utat villámgyorsan, a forgalmi dugókat kikerülve tegyék meg az utasok. Például a londoni Canary Wharf és a Heathrow reptér közötti út mindössze 12 perc lenne a levegőben, míg ez autóval gyakran egy órát vesz igénybe.

A Vertical Aerospace új repülő taxija, a Valo Dubajban
A Vertical Aerospace új repülő taxija, a Valo Dubajban már bemutatkozott / Fotó: Allora Empire Art /  Shutterstock 
  • Villámgyors város–repülőtér transzfer percek alatt.
  • Hat utas: kényelmes, modern elektromos Valo repülővel.
  • Elérhető ár, az Uberhez hasonló költségek mellett.

Mit kínál a repülő taxi?

A Valót hat utas befogadására tervezték, megfelelő csomagtérrel, nagy ablakokkal és kényelmes ülésekkel. A cég nyilvánosságra hozott képei letisztult, modern belső teret mutatnak, a gyártó mégsem exkluzív árkategóriában gondolkodik. Hosszabb távon a szolgáltatás ára az Uberhez hasonló szinten maradna, ami az innovatív technológiát a hétköznapi városi utasok számára is elérhetővé tenné.

A szolgáltatás indulásakor a London környéki útvonalak szerepelnek a tervekben: Cambridge, Oxford–Bicester, valamint a Heathrow és a Gatwick bekapcsolása a hálózatba. A repülőtéri transzfereken túl a technológia más területeken is megjelenhet, például sürgősségi orvosi szállításban, árufuvarozásban vagy speciális állami feladatoknál.

A Vertical Aerospace jelenleg tesztrepüléseket végez, és hét járművet épít az Egyesült Királyságban a brit és az európai légügyi hatóságok bevonásával. A cég már most mintegy 1500 előrendelésről számol be, és azt prognosztizálja, hogy a gyártás 2035-ig több ezer magasan képzett munkahelyet teremthet.

A legnagyobb kérdés a szabályozás. A brit légügyi hatóság jelenleg is egyeztetést folytat a függőleges fel- és leszállású járművek biztonságáról. Amíg nem születnek egyértelmű előírások a pilóták képzésére, a járművek tanúsítására és a leszállóhelyekre, a repülő taxi csupán látványos ígéret marad.

Ha azonban zöld utat kap, a repülő taxi 2029-től már nem a sci-fi, hanem a reggeli reptéri rutin része lehet a városlakók életének, a várakozási időt percekre csökkentve és az árat egy Uberrel versenyképes szinten tartva.

Nézd meg a Valot repülés közben:

