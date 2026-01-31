„Hiába tanul meg valamit, gyakran elfelejti” – egyre romlik a 11 éves, súlyos beteg Pamela memóriája

A 11 éves Pamela csupán egy tüdővel él, a szíve pedig nem a megszokott helyen, hanem a jobb oldalon dobog. Élete során már számos műtéten esett át. A legutóbbi beavatkozást követően azonban súlyos szövődmények jelentkeztek: egyensúlyzavar, végtagzsibbadás, valamint a rövid távú memória drámai romlása. Előfordul, hogy arra sem emlékszik, mi történt vele egy perccel korábban. Azonban Pamela szíve úgy tűnik egészséges, és rendben dobog a megszokottól eltérő helyen.

Így van a 11 éves Pamela - még mindig orvos szeretne lenni, de sok nehézsége van az életben, ezekkel kell nap mint nap szembenéznie. Pamela szíve elképesztően erős, de a memóriája romlik (Fotó: olvasói)

"Mégis, így küzdünk tovább" - Pamela szíve bátran dobog

Korábban már beszámoltunk arról a különös és megrázó esetről, hogy Pamela memóriája folyamatosan romlik. De vajon hogyan telnek a mindennapjai ennek a rendkívüli sorsú kislánynak? A válasz lesújtó: mélyszegénységben él, és a betegsége mellett számtalan más problémával is nap mint nap meg kell küzdenie. Mondok Nikolettel beszélgettünk, aki elmesélte, milyen nehézségekkel küzdenek a mindennapokban. Mesélt arról, hogyan óvja féltve a kislányát, és hogyan próbálják együtt átvészelni ezt a látszólag soha véget nem érő, nehéz időszakot.

Pamela születése után derült ki, hogy a jobb oldali tüdeje nem fejlődött ki rendesen, és a szívével is súlyos problémák vannak. Az első beavatkozás során eltávolították a jobb oldali tüdőfelét, majd később agyhártyagyulladást kapott, és kétszer is újra kellett éleszteni. Az orvosok akkor azt is elmondták, hogy nem biztos, hogy felébred az altatásból. Ez azonban csak a kezdet volt – utána az életünk minden napja a kórházak és a kezelések körül forgott. Rengeteg nehézségen mentünk keresztül, de Pamela mindig küzdött. Ma is állandó kontrollra jár, és refluxszal is küzd, ami miatt gyakran köhög. Az orvosok szerint hihetetlen erő van benne

– meséli Nikolett a kezdetekről.

Pamela mellett vagyok éjjel-nappal, mert felügyeletre van szüksége. Emiatt a férjem csak alkalmi munkákat tud vállalni, mi pedig a mindennapjainkat állandó bizonytalanságban éljük. A legnagyobb nehézség, hogy nagyon messze vagyunk a kórházaktól, ráadásul az autónk gyakran nem működik

– mondja az anyuka.