"Lezuhantam egy szikláról és meghaltam. Ezt láttam odaát"

Lezuhant egy szikláról egy fiatal nő, és a becsapódás után a saját állítása szerint meg is halt. A 22 éves Erica Tait, miután visszatért az életbe, felfedte, mit látott odaát.

Belehalt a zuhanásba: most elárulja, milyen volt odaát Fotó: Unsplash

Állítja a nő: odaát járt

Erica Tait egy New Jersey-ből származó pszichoterapeuta, aki épp túrázott a Hudson-folyó mentén, a Palisades-hegységben, amikor megtörtént a baleset. A 22 éves lány egy vízesésre bukkant, amely már ki volt száradva, emiatt úgy döntött, megmássza. Döntése azonban katasztrófába torkollott: miközben megpróbált leereszkedni, megcsúszott egy sziklán, majd húsz méter magasból egy hatalmas sziklára esett. Erica eltörte a bordáit, a medencéjét, a gerincét és a karjait, valamint kilyukadt a tüdeje, mielőtt elvesztette az eszméletét.

Mialatt a mentőkre várt - akiket az öntudata visszanyerése közben sikerült felhívnia - elárulta, hogy halálközeli élménye volt.

„Az első dolog, amire emlékszem, hogy elszakadtam a fizikai testemtől, és emlékszem, hogy néztem a testemet, és felismertem, hogy én nem az vagyok; én nem vagyok az. Van valami, ami elkülönül a fizikai lényemtől” - idézi az Unilad.

Azt mondta, ez nagyon mélyreható élmény volt számára, mert akkoriban csak abban hitt, amit érzékelt, de ez a tapasztalás bizonyította, hogy valójában van valami több, mint a fizikai létezés.

Az egész élet lepergett a szeme előtt. Akkoriban függőséggel és traumákkal küzdött, de akkor rájött, hogy árt a környezetének ezzel, és ez felnyitotta a szemét. Erica a balesete előtt ateista volt, de a halálközeli élmény megváltoztatta a nézeteit.

„Az a bölcsesség, ami abból az energiából fakadt, szintén hatalmas volt... minden egyes sejt, minden atom az anyagban ebből az egyetlen energiából származik, és valójában mindannyian egyek vagyunk, mindannyian teljes mértékben összekapcsolódunk, és mivel mindannyian egyek vagyunk, nincs elválasztás, nincs halál.”

Erica hét órán át a szikla alján volt, mielőtt egy szolgálaton kívüli tűzoltó megmentette. Erica szerint ő ekkor tért vissza a testébe. Körülbelül egy hónapot töltött kórházban, majd hat hónapig kerekesszékben ült. Azóta ezt az élményt „ajándéknak” nevezi.