Kitiltották a lánybúcsúról, kiborult a barátnő

lánybúcsú
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 21:07
esküvőkonfliktusbarátnőmeghívás
Közeli barátja tette ezt vele.

Egy nő mélységesen megbántva érzi magát, amiért nem került fel egy közeli barátja lánybúcsújának vendéglistájára.

lánybúcsú
Ki kellet hagynia a lánybúcsút, megbántva érzi magát a barátnő / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Lemaradt a lánybúcsú vendéglistájáról - nem véletlenül

A Mumsnet nevezetű brit közösségi fórumon fakadt ki egy nő, aki megosztotta, hogy egyetemi barátnője jövőre tervezi az esküvőjét, és már elkezdték szervezni a lánybúcsút, de kiderült, hogy nincsen meghívva.

A lány 12 kedvenc barátnője számára wellnesshétvégét szerveztek a Cotswoldsban, és úgy tűnik, én nem kerültem be a csapatba

- idézi a barátnő szavait a People.

Megjegyezte, hogy közel álltak egymáshoz, hiszen közös babaváró bulit is szerveztek, ráadásul kérték, hogy olvasson fel az esküvőn, így mélyen megbántva érzi magát. A posztoló elmondta, hogy az egyik meghívott barát árulta el neki a lánybúcsús névsort, ráadásul kiderült, hogy fejenként 600 dollárt (majdnem 200 ezer forint) fognak költeni az egészre.

Csalódtam és zavarban vagyok, és úgy érzem, hogy másodrangú baráttá fokoztak le.

A barátja azt mondta, hogy csak túlreagálja a helyzetet, főleg, hogy ezek a dolgok mindig is a pénzről szóltak. 

Az egyik kommentelő a történetet olvasva megjegyezte, hogy ilyesmi akkor történik, ha egy személy számára kiderül, hogy nem is állt olyan közel valakihez, mint ő gondolta. Másvalaki arra gyanakszik, hogy a barátja elfelejtette meghívni.

„Lehet azon fog tűnődni, miért nem vagy ott. Megemlítenéd neki négyszemközt, hogy ha valaki lemondja, szívesen elmennél helyette” - javasolták.

Mások szerint mindössze a létszámkorlát miatt lett kihagyva. Később a posztoló elárulta, hogy becsípve meglehetősen kellemetlenül tud viselkedni, és mint kiderült, a menyasszony ezért nem hívta meg a lánybúcsúra.

 

