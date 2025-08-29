Nyaralás közben beleszeretett a fiatal pincérbe a 65 éves nagymama: aztán rájött az igazságra

A 65 éves Zena, a Surrey megyei Oxtedből, egy dokumentumfilmben mesélt arról, hogyan ismerkedett meg egy gambiai pincérrel nyaralás közben, és hogyan szövődött köztük a románc, mielőtt kételkedni kezdett volna a férfi őszinteségében.

Zena beleszeretett a pincérbe

Fotó: GG_studio / Shutterstock

A 65 éves, Oxtedből (Surrey) származó Zena két évvel ezelőtt, egy banjuli üdülőhelyen nyaralás közben ismerkedett meg a 44 éves Ebrimával. A nőről leperegtek az olyan megjegyzések, hogy szexturista lenne, miközben családja attól tartott, hogy kihasználják. Hozzászokott, hogy egy muszlim férfival jár, akinek nem tetszett, hogy alkoholt iszik vagy feltűnő ruhákat hord, és akit ajándékokkal, például egy iPhone-nal halmozott el, valamint anyagi támogatást is nyújtott neki.

Zena azt mondta, hogy a 21 év korkülönbség nem jelent problémát, és nem kedveli a saját korosztályába tartozó férfiakat, akiket „kopaszoknak és nagy hasúnak” tart. Később azonban rájött, hogy a partnere nem teljesen őszinte vele...

A pár a 90 Day Fiance UK című műsorban mesélte el történetét, ahol az egyik epizódban Zena elmesélte, hogyan szeretett bele Ebrima jóképűségébe egy nyaralás alatt. „Rendkívül fitt, és nagyon vonzódom hozzá.”

„Amikor közzétettem néhány bejegyzést a közösségi oldalaimon, sokan azt mondták, hogy »Te csak egy vízumvagina vagy«, vagy »Te csak egy szexturista vagy«. Nem, én nem vagyok szexturista, mert ha szexelni akarnék Angliában, akkor megtenném, még az én koromban is.”

A "mézeshetek" nem tartottak azonban sokáig, Zena családja ugyanis rájött, hogy Ebrima fenn van a Facebookon. A nyugdíjasnak a férfi azonban tagadta, hogy fenn lenne a közösségi oldalakon. Zena elkezdte gyanítani, hogy másban is hazudott neki a férfi: mégpedig abban, hogy a húgaként bemutatott nő valójában a felesége, miután hallotta, hogy a nő fia "apának" szólította Ebrimát.

A férfi bevallotta, hogy Gambiában sportot űznek abból, hogy brit jóakarókat hajtsanak fel, mivel rettenetesen keveset keresnek és csak a borravalóból és az "adományokból" tudnak megélni.

Zena becsapottnak és dühösnek érezte magát, forrongott, amiért átverték. Amikor a Facebookkal szembesítette a férfit, az elkezdett nevetni és annyit mondott: "ez csak egy vicc. Szeretek viccelni."