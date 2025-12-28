"Odaköltöztem a 39 évvel idősebb sugardaddymhez - tényleg szeretem, nem csak a pénze kell"

Nova Hawthorne megküzdött azért, hogy tanulhasson. Néhány nappal azelőtt, hogy meg kellett volna kezdenie a gyakorlatát, ami után átvehette volna a diplomáját, kilakoltatták. 23 évesen Melbourne-ben egy kisbabás pártól bérelt szobát, és bár kezdetben minden jónak tűnt, a pár egy idő után nem nézte jó szemmel Nova foglalkozását.

Nova beleszeretett a sugardaddyjébe

Fotó: Jekaterina Voronina / 123rf.com

A fiatal nő ugyanis azért, hogy ki tudja fizetni a tandíjat, szexmunkásnak állt.

Miután kilakoltatták, kétségbeesetten hívta fel az egyetlen embert, akit még a városban ismert: a sugardaddyjét. James azonnal a segítségére sietett és felajánlotta, hogy a lány nála lakhat, amíg le nem teszi a diplomát.

Nova elmondta, hogy sosem akart Melbourne-be költözni. Úgy tervezte, hogy a szociális munkás diplomáját egy kisvárosban, Victoriában szerzi meg. Azonban pénzszűkébe került, ezért a szexmunkához fordult.

"Egy aktfotózási hobbiként indult, és a rúdtánc iránti szeretetem vezetett oda, hogy az egyetemi szünetben Queenslandben sztriptíztáncoltam. Ezután rendszeres műszakokat kezdtem vállalni egy bordélyházban Victoriában, és alkalmanként ellátogattam a sydney-i intézményükbe is. Az utolsó félévre, miután jó néhány évfolyamtársam elítélő megjegyzést tett a mellékállásaimmal kapcsolatban, úgy döntöttem, hogy 23 évesen egyetemet váltok, és Melbourne-be költözöm, hogy befejezzem a tanulmányaimat. Ekkor ismerkedtem meg Jamesszel. Röviddel azelőtt, hogy megérkeztem a városba, megtaláltam a profilját egy „sugar” weboldalon – egy olyan helyen, ahol a gazdag férfiak intim partnert keresnek –, és tetszett, amit láttam."

James 62 éves volt, és amikor először találkoztak, vacsorát főzött Novának. Aztán persze le is feküdtek, ami a fiatal nő szerint frenetikus volt. Így amikor kilakoltatták, azonnal őt hívta fel.

"Odaköltöztem hozzá, és hamarosan rájöttünk, hogy igazán összeillünk egy kényelmes, otthonos módon. Eleinte még kerestem más lakást, de gyorsan megszoktam, hogy minden reggel egy bögre frissen főzött kávéra ébredek . És mindennel, ami közös volt bennünk – az értékeink, az életfelfogásunk, a humorunk –, hamarosan mindkettőnk számára nyilvánvalóvá vált, hogy korkülönbséggel ide vagy oda, boldogok vagyunk egymással. Így bevallottam neki, hogy szeretem".