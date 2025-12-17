Sebestyén József családja idén nem ünnepli a karácsonyt: „Az öcsém elvesztése egyre fájdalmasabb nekem és a szüleimnek is”

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025 nyarán ukrán toborzók egy kávéház elől elhurcolták a magyar állampolgársággal is rendelkező Sebestyén Józsefet. A családapát először brutálisan bántalmazták: ott rúgták, ahol csak érték és vasrudakkal verték, majd elengedték. Még volt annyi ereje, hogy eljusson a kórházba, ám napokkal később meghalt. A férfi bűne az volt, hogy nem kívánt a számára biztos halált jelentő háborúban részt venni.

Sebestyén József nem akart a frontra menni / Fotó: Olvasói

Sebestyén József hamar a kárpátaljai közösség és a teljes magyar nemzet hősévé, mártírjává vált. Az ukrán fél tagadja, hogy a családapa a bántalmazás következtében vesztette életét és állítja: a halál oka tüdőembólia volt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy vérrög éppenséggel a bántalmazás közben, illetve amiatt is kialakulhat a tüdőben.

Sebestyén József szerettei nem ünnepelnek

Kérdés, hogy idén hogyan tölti a közelgő karácsonyt József családja.

- Még nem telt le a gyászév. Az öcsém elvesztése egyre fájdalmasabb nekem és a szüleimnek is. Már eldöntöttük, hogy idén nem ünnepelünk, csak gyászolunk – mondta lapunknak Márta, az elhunyt férfi nővére.

Sebestyén Márta igazságot követel a testvérének / Fotó: Bors

"Már a születésnapomat sem tartottuk meg. A temetőbe természetesen kimegyünk az adventi időszakban és karácsonykor. A szüleim azt mondták, hogy nem jönnek hozzám Magyarországra, mert már nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Csendben emlékezünk majd Józsefre. Még fát sem díszítünk Kárpátalján" – jelentette ki a gyászoló testvér és hozzátette: az édesapja a napokban járt fia sírjánál és elhelyezett rajta néhány fenyőágat. A család egyébként gyakorló református, Márta nagyapja 60 éven keresztül presbiter, vagyis választott gyülekezeti elöljáró volt. Istentiszteletre idén is mindenképpen elmennek karácsonykor.

A nővér hangsúlyozza: kötelességének érzi, hogy felvállalja az öccse ügyét.

A magyar férfi szülei József sírjánál / Fotó: Olvasói

- Nem csupán a testvéremért állok ki, hanem minden sorstársáért is. József tragédiája óta egyébként már kevésbé merik vegzálni és elhurcolni a magyarokat. Az a célom, hogy igazságot szolgáltassanak a testvéremnek.

Sebestyén József halála után, a kialakult botrány hatására mások talán megmenekülnek a hasonló sorstól.