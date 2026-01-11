Káosz Európa-szerte: már halálos áldozata is van az ítéletidőnek

Nem kímélik a téli viharok Európát: Németországban nem állt helyre a vasúti forgalom, Európa többi részén, Franciaországban és Angliában is a Goretti vihar okoz féktelen pusztítást.

Goretti téli vihar elképesztő pusztításokat okoz - Fotó: AFP

Az Elli másnéven Goretti elnevezésű téli vihar következményei továbbra is érezhetők, Németország északi részén – írja a Magyar Nemzet.

A zord időjárási körülmények miatt várhatóan vasárnap több kiemelt távolsági útvonalon ismét szünetelni fog a vonatközlekedés. A problémákat az okozza, hogy a már megtisztított síneken újra hó gyűlt össze, illetve több váltó lefagyott és működésképtelenné vált.

A vasárnapra vonatkozó előrejelzés biztató: kellemes téli napot vetít előre, időnkénti napsütéssel, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy hétfő éjszaka a havazás esőbe fordulhat, amely a lehűlt felszínen megfagyhat, és fekete jeget képezhet. A meteorológusok szerint egy rövid nyugalmi időszak után újabb komoly időjárási vészhelyzet alakulhat ki, és az ónos esőzés az ország nagy részét érintheti.

Angliában halálos áldozat, Franciaországban tömeges áramkimaradások





Egy férfi meghalt, amikor egy fa rázuhant egy lakókocsira Angliában, miután a Goretti vihar rekorderejű szeleket hozott. Franciaországban szombaton még mindig százezer otthon maradt áram nélkül.

– adott hírt a krízisről az Euroactiv.

Körülbelül 15 ember halt meg időjárással kapcsolatos balesetekben ezen a héten Európa-szerte, miután a viharos szél és a viharok közlekedési káoszt okoztak, bezárták az iskolákat és több százezren maradtak áram nélkül a fagyos hőmérséklet miatt.

A vihar csütörtökről péntekre virradó éjjel söpört végig Cornwall délnyugati részén és Wales egyes területein, ahol a 160 kilométer/órás széllökések fákat döntöttek ki és több tízezer otthon maradt áram nélkül.

A brit rendőrség szerint pénteken egy férfi holttestét találták meg Cornwallban, Helston városában, miután egy fa rádőlt egy lakókocsira.

Egy ötven év körüli férfi holttestét találták meg a lakókocsiban

– közölte a Devon és Cornwall rendőrség egy nyilatkozatban.

I can’t quite describe how scary these winds are 😩

Power keeps going off, trampoline poles banging against the window, if it holds it will be a miracle 😔

Won’t be getting a lot of sleep tonight! 😩#stormgorreti #cornwall #stithians pic.twitter.com/egwnxKNlaB — Jo-Shreeve (@shreeve_jo) January 8, 2026

A brit meteorológiai hivatal (Met Office) közlése szerint szombaton az Egyesült Királyság nagy részén továbbra is hó- és jégriadó van érvényben, és figyelmeztettek, hogy a fekete jég további zavarokat okozhat Skóciában és Észak-Angliában.

A vihart követő erős havazás miatt Skóciában mintegy 250 iskola zárva maradt a karácsonyi szünet utáni első hét nagy részében.

A hálózatüzemeltető National Grid szerint a hétvége kezdetén Délnyugat-Angliában és a Midlands régióban még mindig mintegy 28 ezer otthonban nem volt áram.