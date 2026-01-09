Ihletet kapott a magyar falu: megszületett az első hóember birodalom

Nem akármilyen ötlettel állt elő Németh Maja, hogy összehozza a Pócsmegyer-surányiakat. Karácsonykor egy fordított adventi kalendáriummal lepte meg őket, az országos havazásra pedig újra ihletet kapott. Nemcsak arra ösztönözte őket, hogy fogjanak össze a hóban rekedt idősekért, hanem ezúttal a kicsikre is szánt időt. Közös hóemberépítést szervezett. Egy teljes hóember birodalom épült a magyar faluban. Mutatjuk!
Ki filmet néz bekuckózva, összebújva szerettével, ki pedig nyakába veszi a települést, ahol él, hogy kihasználja azt, amire évek óta nem volt lehetőség: hóembert építsen az elmúlt évek egyik legintenzívebb havazásakor. Évek óta él Pócsmegyer-Surányon Maja a családjával, és ezúttal egy olyan programot hirdetett a Facebookon, ami rendesen megmozgatta az emberek fantáziáját.
A fiatal nő hóemberépítésre invitálta a helybélieket.
A leesett nagy mennyiségű hó örömére arra gondoltuk, mi lenne, ha nem csak a saját kertünkben, házunk előtt építenénk hóembert! Hozzunk létre közösen egy igazi téli színfoltot a falunak, és dekoráljuk ki a Liget tér területét egy közös hóemberépítéssel!
– buzdította bejegyzésében Maja, amit január 8-ra hirdetett.
Hatalmas volt az izgalom a havas esemény miatt, ahova az esti órákban Maja külön kedvességgel is csalogatta az embereket. A lelkes szervező a gyerekeknek gőzölgő forró csokit és meleg teát, a felnőtteknek pedig forralt bort is bekészített. Gyerekkacagásból és lelkesedésből sem volt hiány aznap este, ám a téli, zord időjárás miatt sajnos kevesebben tudtak kivinni a gyerekeiket.
Ekkora havazás mostanában nem volt, ezért gondoltuk, jó ötlet egy ilyen közösségmozgató program, hogy együtt legyünk, főleg a családosok számára nagy öröm lehet. Hatalmas volt a lelkesedés. A nagy mínuszok miatt sok szülő jelezte, hogy nem indulnak el, de így is voltunk bőven. Tizenöten építettük a Surányi Hóember Birodalmat!
– részletezte a Borsnak Németh Maja, a Mi Szigetünk Egyesület elnöke.
Hóból nem volt hiány, ám az elemek azért ellenük dolgoztak…
- Nem volt könnyű dolgunk a hóval, mert a fagy miatt nehezen állt össze egy kupacba, kissé poros állaga volt. Ez egy kissé problémássá tette a hóemberépítést. Emiatt kicsit non-figuratív hóembereket sikerült összehoznunk – mesélte.
Végül 15 fős csoport építette meg a surányi hóbirodalmat. Sokféle eszközt hoztak a gyerekek a szüleikkel, hogy a legtökéletesebb hóember épüljön meg, így lapát, gereblye, a hóember külsejéhez kalap, orrnak répa és doboz is az építőkellékeik voltak.
Legalább 7 hóember bújt elő a hórengetegből, így például:
forma is.
- Volt olyan anyuka, aki hazament, és hozott műanyag virágcserepet, hátha azzal könnyebb hóembert építeni. Nehezített pályánk volt, mert ahogy összegyúrtuk a hógolyót, és a gyerekek gurították, szétesett… Gyakorlatilag kisebb is lett a hógolyó, amit összegyúrtunk. A hóemberek megalkotása csapatmunka volt. Össze kellett toltunk lapáttal, és mindenféle segédeszközzel a havat, hogy építeni tudjunk belőle bármit is. Nagyon élvezte mindenki! – zárta szavait Maja
