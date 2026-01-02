Súlyos baleset érte a 16 éves Alexander Johnsont Michigan államban, amikor egy bajba jutott autósnak próbált segíteni. A fiú 2025. december 23-án, kora este indult útnak, hogy tojást vigyen a nagymamájának, ám útközben megállt, miután észrevett egy lerobbant járművet egy kereszteződésnél. Ekkor történt a gázolás.

A fiúra hosszú felépülés vár a gázolás után

Fotó: unsplash.com

A fiú majdnem elveszítette mindenét a gázolás miatt

Apja, William Johnson a People magazinnak elmondta: fia mindent megtett annak érdekében, hogy a járművet lehúzzák az út szélére, és megpróbálta bebikázni az autót. A segítségnyújtás közben azonban egy másik jármű hátulról belerohant a lerobbant autóba, Alexandert pedig a két kocsi közé szorította.

A baleset következtében a tinédzser jobb lába két helyen eltört, és az egyik fő artériája is súlyosan megsérült.

„A csontja szó szerint szétroncsolódott, és egy fő ütőeret is sebészi áthidalással kellett helyreállítani”

– mondta az édesapa.

Alexandert az intenzív osztályon kezelik

Fotó: AmyGow/GoFundme

Alexander jelenleg is a kórház intenzív osztályán fekszik. A térdétől lefelé egyelőre nem érez semmit a jobb lábában, és szilveszterkor az ötödik műtétjén is átesett. Családja bízik benne, hogy ez volt az utolsó beavatkozás egy időre.

„Nagyon hosszú út áll még előttünk”

– fogalmazott az apa.

A rendőrségi jelentés szerint a balesetet okozó sofőr ellen szabálysértési eljárás indult, mivel nem állt meg időben, illetve nem tudta igazolni, hogy rendelkezik érvényes biztosítással. A jelentés kitér arra is, hogy a sofőr állítása szerint a rossz látási viszonyok miatt nem vette észre a lerobbant járművet.

A Dearborn Heights-i rendőrség a People megkeresésére közölte: az ügy vizsgálata folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem tudnak megosztani. Az esetet a Wayne megyei ügyészséghez továbbították. Alkohol fogyasztására utaló jel nem merült fel.

Alexander nagynénje, Georgeana Johnson GoFundMe-gyűjtést indított a fiú felépülésének támogatására, amely január 1-jéig több mint 20 ezer dollárt gyűjtött össze. Egy friss bejegyzésében azt írta: