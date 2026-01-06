52 éve megoldatlan ügy végére tett pontot a nyomozó - utoljára barátaival látták sétálni a nyom nélkül eltűnt fiatalt

Texas legrégebbi eltűnt személy ügyét végre megoldották egy hihetetlen áttörésnek köszönhetően.

Megoldódott az 52 éve eltűnt fiatal ügye / Képünk illusztráció: Unsplash

Egy eltűnt fiatal, és egy halálos gázolás

A rendőrség keddi sajtótájékoztatója szerint, 1973. január 14-én Norman Prater eltűnését jelentették a Dallas-i Rendőrkapitányságnak (DPD). A 16 éves fiút utoljára barátaival látták sétálni Kelet-Dallasban.

Később, még ugyanebben az évben, július 9-én egy azonosítatlan fehér férfi meghalt egy gázolásos balesetben a 35-ös autópályán a texasi Rockport városában, ami a közlemény szerint akkoriban nem volt összefüggésben az esettel. Az áldozat holtteste 52 évig azonosítatlan maradt, egészen addig, amíg a rendőrség nyomozója, Ryan Dalby újra nem vizsgálta az ügyet, és képes volt potenciális kapcsolatot találni a két látszólag különálló incidens között.

Mindez egy fotónak köszönhetően valósult meg, amit még 2025 végén talált meg az Aransas megyei orvosszakértői hivatal. Ezután továbbították ezt az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Országos Központjának, amely aztán Dalby-nak adta át. A nyomozó és egy texasi szakértő úgy vélte, hogy a fényképen szereplő fiú hasonlít az eltűnt Normanre. Ennek megerősítésére felvették a kapcsolatot a bátyjával, Isaac Praterrel, aki egyértelműen azonosította az elgázolt áldozatot eltűnt testvéreként.

Ez az eredmény a Dallas-i Rendőrkapitányság elkötelezettségének bizonyítéka az általunk vizsgált ügyek és a családok iránt, akiket szolgálunk, függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el

- mondta Daniel Comeaux, a Dallas-i rendőrfőnök egy nyilatkozatban.

Comeaux hozzátette, hogy ezzel nemcsak egy eltűnt személy aktáit zárhatták le véglegesen, de egyben megnyugvást hozhattak egy gyászoló családnak, akik már több mint 50 éve bizonytalanságban éltek.

50 évnyi bizonytalanság után Isaac Prater most választ kapott testvére eltűnésével kapcsolatban

- olvasható a közleményben.

A rendőrség őszinte részvétét fejezte ki a Prater családnak, és kiemelték, hogy az ügy megoldása rendkívüli eredmény, hiszen nem állt rendelkezésükre semmiféle DNS-minta - írta a People.