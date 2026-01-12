Hősies szomszédok mentették ki az anyát és gyermekeit az égő házból

Összefogtak a szomszédok Maryland-ben, hogy egy anyát és gyermekeit kimentsenek egy égő házból. A hősies mentőakciót az egyik helyi lakos csengőkamerája még meg is örökítette.

Félelmet nem ismerve rohantak a szomszédok az égő házhoz. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A tűzoltók 2026. január 6-án, kedden helyi idő szerint reggel 7:12-kor érkeztek ki a Middle River-ben történt lakástűz helyszínére. A szomszédoknak hála érkezésükkor az egységek az édesanyát és két gyermekét biztonságban találták az épületen kívül. A jelentések szerint mindhárman könnyebb sérülésekkel kerültek kórházban, miközben a tisztek egy kutyát is találtak az otthonban, amely nem élte túl a tüzet. A háztűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják.

Csengőkamera örökítette meg az égő házból való mentést

A Baltimore megyei Tűzoltóság (BCFD) megosztotta az esetről készült csengőkamerás felvételt, amelyet az utca túloldalán lévő egyik házból rögzítettek.

A videón látható, ahogy a szomszédok kiszaladnak otthonaikból, és összegyűlnek egy ház előtt, amelynek egyik nagy ablaka mögül narancssárga lángok csapnak ki. Hallható, ahogy létráért kiabálnak, miközben sötétszürke füst gomolyog ki az emeleti ablakból.

Az egyik szomszéd elkapta a két gyermeket, amikor azokat egy második emeleti ablakból ledobtak. Egy másik szomszéd később létrát használt, hogy segítsen az édesanyát is biztonságba juttatni.

Ez az eset erőteljesen emlékeztet közösségeink erejére.

- mondta Joseph Dixon, Baltimore megye tűzoltóparancsnoka a közlemény szerint.

Mielőtt a tűzoltó- és mentőegységeink megérkeztek volna, a szomszédok habozás nélkül cselekedtek, hogy segítsenek egy édesanyának és gyermekeinek kimenekülni egy veszélyes helyzetből. Szeretném megköszönni ezeknek a lakosoknak a bátorságát és önzetlenségét, valamint dicséret illeti egységeinket a gyors beavatkozásért, amellyel eloltották a tüzet és orvosi segítséget nyújtottak.

A tűzoltóság az eset kapcsán minden lakos figyelmét felhívta a füstérzékelők ellenőrzésére otthonaikban.

Ösztönösen cselekedett a szembe szomszéd

Steven Angelini, az esetet megörökítő kamera tulajdonosa, és az a szomszéd, aki elkapta a két gyermeket, amikor azokat ledobták, elmondta, ösztönösen cselekedett, amikor rájött, hogy emberek vannak veszélyben.

Az első gondolatom az volt, hogy meg kell győződnöm róla, mindenki kijut a házból. Amikor az utca közepére értem, rémült sikolyokat hallottam. Ijesztő volt, és tudtam, hogy nagy baj van.

- mondta a férfi.