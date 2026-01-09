Több ezer hektár veszett oda, katasztrofális tűz tombol Ausztráliában – videó

Az ausztrál tűzoltók szerint pénteken további heves bozóttüzek fenyegetik Ausztrália délkeleti vidékének több tucat városát. Hozzátették: a forró szél "katasztrofális körülményeket" teremt ebben a rendkívül száraz régióban.

Ausztráliában megfékezhetetlen tűzzel küzdenek a hatóságok Fotó: AFP

Évek óta nem volt ilyen tűz

A hőmérséklet egyes területeken várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, ami a 2019 végén és 2020 elején bekövetkezett hatalmas tűzvész óta a legsúlyosabb időjárási körülményeket teremti a bozóttüzek kialakulásához.

Tegnap extrém körülmények voltak. Ma katasztrofálisak

– figyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltó.

Az egyik legpusztítóbb tűz már mintegy 28 ezer hektárnyi területet égetett fel Melbourne-től mintegy 150 kilométerre északra. Több tucat települést kellett evakuálni Victoria államban.

Victoria állam lakói fel kell, hogy készüljenek további anyagi veszteségekre, vagy még rosszabbra

– figyelmeztetett Heffernan.

Ausztrália két legnépesebb államában, Victoriában és Új-Dél-Walesben több millió ember, köztük Sydney és Melbourne lakói is, továbbra is a legmagasabb szintű készültségben vannak.

Három ember eltűnt Victoria államban – számolt be Tim Wiebusch, Victoria vészhelyzeti biztosa. Közlése szerint a tűzoltók 30 aktív tűzzel küzdenek, és az állam tűzveszélyességi besorolása pénteken került a legmagasabb fokozatba. A tűz bozótos területeket, továbbá lakóingatlanokat, egy közösségi központot és egy telefonközpontot pusztított el.

A hatóságok szerint a Victoria állam északi részén az előrejelzett heves szél és a 46 Celsius-fokig emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy a tűzvészek "megfékezhetetlenek" lesznek – írja az MTI.