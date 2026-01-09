Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Több ezer hektár veszett oda, katasztrofális tűz tombol Ausztráliában – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 09:50
Három embernek nyoma veszett az elmúlt napokban. Az ausztrál hatóságok több mint 30 tűzzel küzdenek.
Az ausztrál tűzoltók szerint pénteken további heves bozóttüzek fenyegetik Ausztrália délkeleti vidékének több tucat városát. Hozzátették: a forró szél "katasztrofális körülményeket" teremt ebben a rendkívül száraz régióban.

Ausztráliában megfékezhetetlen tűzzel küzdenek a hatóságok
Ausztráliában megfékezhetetlen tűzzel küzdenek a hatóságok   Fotó: AFP

Évek óta nem volt ilyen tűz

A hőmérséklet egyes területeken várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, ami a 2019 végén és 2020 elején bekövetkezett hatalmas tűzvész óta a legsúlyosabb időjárási körülményeket teremti a bozóttüzek kialakulásához.

Tegnap extrém körülmények voltak. Ma katasztrofálisak

– figyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltó.

Az egyik legpusztítóbb tűz már mintegy 28 ezer hektárnyi területet égetett fel Melbourne-től mintegy 150 kilométerre északra. Több tucat települést kellett evakuálni Victoria államban.

Victoria állam lakói fel kell, hogy készüljenek további anyagi veszteségekre, vagy még rosszabbra

– figyelmeztetett Heffernan.

Ausztrália két legnépesebb államában, Victoriában és Új-Dél-Walesben több millió ember, köztük Sydney és Melbourne lakói is, továbbra is a legmagasabb szintű készültségben vannak.

Három ember eltűnt Victoria államban – számolt be Tim Wiebusch, Victoria vészhelyzeti biztosa. Közlése szerint a tűzoltók 30 aktív tűzzel küzdenek, és az állam tűzveszélyességi besorolása pénteken került a legmagasabb fokozatba. A tűz bozótos területeket, továbbá lakóingatlanokat, egy közösségi központot és egy telefonközpontot pusztított el.

A hatóságok szerint a Victoria állam északi részén az előrejelzett heves szél és a 46 Celsius-fokig emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy a tűzvészek "megfékezhetetlenek" lesznek – írja az MTI.

