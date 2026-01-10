TikTok-kihívás miatt szerzett horrorfilmbe illő égési sérüléseket egy fiatal: kis híján a házat is felgyújtotta

Egy édesanya egy felkapott kihívás veszélyeire próbál figyelmeztetni más szülőket, miután kislányát súlyos égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani.

Rosszul sikerült a felkapott kihívás, égési sérülésekkel került kórházba a fiatal (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A fiatal arcát és kezét is égési sérülések borítják

A Chicago déli külvárosában élő Denisha elárulta, hogy gyermeke részt vett egy olyan kihívásban, amely során az emberek alkohollal vagy kézfertőtlenítővel kenik be a kezüket, majd meggyújtják azt. Azonban a kihívás közben a lánya keze lángra kapott, a tűz átterjedt az alkoholos palackra is, amely berobbant az arcába, és a ház egy részét is lángra lobbantotta.

Anyukám felhívott, és azt mondta, hogy égnek a konyhaszekrények, és a lányom megégette magát

- mondta az édesanya.

Elmondása szerint azonnal kórházba vitte a gyermekét, ahol az orvosok közölték vele: a megégett bőrt teljesen el kell távolítani ahhoz, hogy megkezdjék a kezeléseket.

A kihívás miatt a fiatal másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arca 45-50 százalékán, valamint súlyos sérüléseket a kezein.

Azóta gyökeresen megváltozott az életem. Figyelmeztetni szeretném a szülőket, és azt akarom, hogy leüljenek a gyermekeikkel, és elmondják nekik, hogy nem kell mindenben részt venniük, amit a közösségi médiában látnak

- tette hozzá Denisha.

Számos népszerű közösségi platform, köztük a TikTok, az Instagram és a Snapchat is 13 évben határozza meg a minimális korhatárt a regisztrációhoz, de még ebben az életkorban sem feltétlenül értik meg a gyerekek teljes mértékben a virális kihívásokkal járó kockázatokat - írja a People.