TikTok-kihívás miatt szerzett horrorfilmbe illő égési sérüléseket egy fiatal: kis híján a házat is felgyújtotta

Egy édesanya egy felkapott kihívás veszélyeire próbál figyelmeztetni más szülőket, miután kislányát súlyos égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani.
A Chicago déli külvárosában élő Denisha elárulta, hogy gyermeke részt vett egy olyan kihívásban, amely során az emberek alkohollal vagy kézfertőtlenítővel kenik be a kezüket, majd meggyújtják azt. Azonban a kihívás közben a lánya keze lángra kapott, a tűz átterjedt az alkoholos palackra is, amely berobbant az arcába, és a ház egy részét is lángra lobbantotta.
Anyukám felhívott, és azt mondta, hogy égnek a konyhaszekrények, és a lányom megégette magát
- mondta az édesanya.
Elmondása szerint azonnal kórházba vitte a gyermekét, ahol az orvosok közölték vele: a megégett bőrt teljesen el kell távolítani ahhoz, hogy megkezdjék a kezeléseket.
A kihívás miatt a fiatal másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arca 45-50 százalékán, valamint súlyos sérüléseket a kezein.
Azóta gyökeresen megváltozott az életem. Figyelmeztetni szeretném a szülőket, és azt akarom, hogy leüljenek a gyermekeikkel, és elmondják nekik, hogy nem kell mindenben részt venniük, amit a közösségi médiában látnak
- tette hozzá Denisha.
Számos népszerű közösségi platform, köztük a TikTok, az Instagram és a Snapchat is 13 évben határozza meg a minimális korhatárt a regisztrációhoz, de még ebben az életkorban sem feltétlenül értik meg a gyerekek teljes mértékben a virális kihívásokkal járó kockázatokat - írja a People.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.