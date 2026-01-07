Napi 3 kávét ivott egy fiatal nő a fáradtság ellen, majd egy vészjósló tünet leplezte le a horror diagnózist

Selena Favaro annyira kimerült volt, hogy alig élte túl mindennapjait, egy ponton már ahhoz folyamodott, hogy 3 kávét ivott naponta, és az ebédszüneteit is a szunyókálásnak áldozta fel. Nehézségei közepette orvoshoz is fordult, azonban minden vérvizsgálat normális eredményeket hozott, egészen addig, míg egy vészjósló tünet fel nem fedte a valódi diagnózist.

Szokatlan tünetek vezettek egy fiatal nő lesújtó diagnózisához. (Képünk illusztráció) Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Baljós tünet jelezte előre a szörnyű diagnózist

A 24 éves nőt óriási aggodalom öntötte el, amikor egyre szokatlanabb tüneteket kezdett el tapasztalni, köztük hajhullást, súlyos fáradtságot és zúzódásokat. Ezt követően arra figyelt fel, hogy testsúlya folyamatosan változik.

Bár több alkalommal is orvosoz fordult panaszaival, a vegyvizsgálatok nem mutattak ki semmit, ami okot adott volna a pánikra.

Mindig fáradt voltam... Akár 10 órát is aludhattam, de még mindig fáradt voltam, amikor felébredtem. Három kávét ittam meg délig, és még szunyókálnom kellett a szünetben, hogy kibírjam a délutánt

- emlékezett vissza Selena.

A fiatal elárulta, hogy akárhányszor hajat mosott, érezte, amint az csomókban hullik ki, és rengeteg zúzódás volt a lábain. Eleinte felmerült benne a kérdés, hogy talán ő csinál valamit rosszul, és valóban lusta vagy tényleg valami nincs rendben testével.

Hamarosan azonban egy eltéveszthetetlen tünet bukkant fel a Selena testén, egy csomó a nyakán. Háziorvosa néhány nappal később ultrahangvizsgálatra küldte, ahol az orvos azt mondta neki, hogy korábban is láttak már baljóslatú eseteket, mint az övé, és hogy nincs miért aggódni. Viszont 11 nappal később már biopsziára kellett mennie, ami leleplezte, hogy papilláris pajzsmirigyrákja van.

Selena szinte már előre tudta, hogy rák állhat szokatlan tünetei mögött, azonban ez nem enyhítette a kezdeti sokkot.

Megkértem anyámat, hogy vegyen ki egy délutánt a munkából, és jöjjön velem az orvoshoz, mert elég biztos voltam benne, hogy nem lesznek jó hírek. Viszont miután odaértünk, megmondtam neki, hogy várjon kint, és én csak elmondom neki, mit mondott az orvos... hatalmas hiba volt. Amint megtudtam, eljött az a forró, pánikszerű érzés, és egy szót sem hallottam abból, amit az orvos mond. Végül azt mondtam neki, hogy hozza be anyámat a szobába, mert már én magam nem tudtam volna elmondani neki

- idézte fel a szörnyű pillanatot a fiatal.