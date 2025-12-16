Azt hitték csak a vizsgák miatti stressz okozza a tüneteket - agydaganatot találtak a fiatal lánynál

Egy fiatal lány hónapokon át hiába jelezte, hogy valami nincs rendben – az orvosok szerint csupán a vizsgák okozta stressz állt a tünetei mögött. Katie‑Jo Bartlett története azonban drámai fordulatot vett, amikor egy nap összeesett egy mosdóban, és kiderült: agydaganattal él.

Az agydaganat a semmiből támadta meg a lányt.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Derült égből agydaganat

A 19 éves, Newcastle-ben élő lány látászavarokra panaszkodott, a dolgozatain színek jelentek meg, amitől rosszul lett, emellett bizonytalanul járt, gyakran dőlt az egyik oldalára, és erős hátfájást is tapasztalt. Többszöri háziorvosi vizsgálat ellenére a panaszait „vizsgastressznek” minősítették, és vitaminokat javasoltak neki.

2022 júniusában azonban minden megváltozott. Egy orvosi időpont alatt Kaatie‑Jo kiment a mosdóba, ahonnan hosszú percekig nem jött vissza. Végül eszméletlen állapotban találták meg, és mentővel szállították kórházba. Az orvosok súlyos vízfejűséget állapítottak meg – az agyában veszélyes mennyiségű folyadék halmozódott fel.

A további vizsgálatok kimutatták: a folyadék egy agydaganat miatt halmozódott fel. Katie‑Jo-n több műtétet hajtottak végre, és egy állandó söntöt ültettek be a számára, amely csökkenti a koponyaűri nyomást. A daganat jóindulatú, de elhelyezkedése miatt nem távolítható el.

Ha akkor nem műtenek meg azonnal, ma nem lennék itt

– mondta a lány, aki bevallotta, hogy a diagnózis hallatán halálra rémült.

Nyolchavonta járok ultrahangra, hogy figyeljék a daganat esetleges növekedését. Örökké hálás leszek az orvosoknak, hogy meggyógyítottak, és megmentették az életemet.

Bár élete végéig együtt kell élnie a daganattal, állapota jelenleg stabil, rendszeres MRI-vizsgálatokkal ellenőrzik. Történetével most arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok panaszait sem szabad félvállról venni, derül ki a Mirror cikkéből.