Három kisgyerekkel maradt egyedül Nikolett: párja rejtélyes körülmények közt halt meg egy tóparton

„Segítségre van szükségünk, Ati volt a kenyérkereső” – írta ki kétségbeesetten Nikolett a Facebook-oldalára. A Metropol információi szerint július 13-án egy Devecserben élő 32 éves férfi eltűnt Németországban. A hatóságok a háromgyerekes családapát egy hétig keresték, végül egy tó partján találtak rá a holttestére. A férfi élettársa, Lakatos Nikolett most egyedül maradt a gyerekekkel, így a gyász mellett még a túlélésükért is meg kell küzdenie.

Eltűntként keresték a férfit Fotó: olvasói

Születésnapi buli torkollott tragédiába

A lap értesülései szerint a Németországban dolgozó férfi a főnöke szülinapi bulijára volt hivatalos, ahová el is ment, de onnan többet nem tért haza.

Egyszer csak arról értesítettek, hogy nem ment be dolgozni, amit mindenki furcsának talált

– mesélte Nikolett. - Ő Németországban kőművesként dolgozott már legalább egy éve. Minden hónapban hazajött hozzánk. Nagyon furcsa volt, hogy eltűnt, mert sosem ment el sehova úgy, hogy ne beszélt volna róla, így reméltük, hogy hamar előkerül és elmondja, mi történt vele. Egy héttel később közölték velem, hogy egy tó partján találták meg a páromat, holtan. Ati egy születésnapi bulira volt hivatalos. Ott helyben volt egy fesztivál, a főnöke oda hívta meg őt és azokat, akikkel együtt dolgoztak, köztük azokat a munkatársakat is, akikkel egy lakásban lakott. Kiderült, hogy a bulin ott volt, majd az ünneplés után, amikor mindenki elment, a főnök hívta is a srácokat, hogy minden rendben volt-e, hazaértek-e, de ekkor egyiküknek sem tűnt fel, hogy Ati nem ment velük haza… Végül akkor vették észre, hogy nincs ott, amikor nem ment be dolgozni, ekkor kezdték el keresni.

Három gyermek maradt félárván Fotó: olvasói

Belefulladhatott a tóba

Végül Attilát a fesztivál helyszínétől 6 percre lévő tó partján találták meg.

- Azt mondták, hogy elájulhatott, mert ittas volt, beleeshetett a tóba és megfulladt. Én nem is akartam elhinni, hogy meghalt. Még csak 32 éves volt és van három kisgyermekünk! Egy 6 éves, egy 4 éves és egy 2 éves. Az apósom kiutazott, de neki se mutatták meg a holttestét, mert azt mondták, nagyon csúnya. Azonban átadták a személyes holmijait, azok tényleg az övéi voltak. Végül egy temetkezési vállalkozó fogja hazahozni, hogy el tudjuk temetni.