Teljesen kiakadtak az emberek, miután a férj emiatt a nevetséges ok miatt egyedül hagyta otthon a feleségét szilveszterkor

Az emberek felháborodtak a közösségi médiában, pontosabban a Redditen, amikor egy fiatal feleség panaszkodott a férjéről, aki másképp tervezte az szilveszteri programját, mint ő.

Az emberek felháborodtak a férj viselkedésén, aki felesége nélkül ment szilveszterezni / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Az emberek felháborodtak a férj nemtörődöm viselkedésén

A legtöbbünknek a szilveszter annak az alkalma, hogy szeretteik társaságában búcsúztassuk az óévet és köszöntsük az újat. Egy nő azonban hatalmas felháborodást váltott ki az interneten, miután elárulta, hogy szilveszteri terveit lemondták, azonban a férje úgy döntött, hogy a barátaival megy el bulizni, őt pedig otthon hagyja - írja The Mirror.

Sziasztok, 25 éves nő vagyok, a barátaim lemondták a programot, a férjem pedig elmegy a barátaival, ahová engem nem hívtak meg. Mit tehetnék, vagy hová mehetnék egyedül, hogy mégis jól érezzem magam?

- írta kétségbeesetten a feleség, aki később hozzátette, hogy elég szomorúnak és feldúltnak érzi magát.

A Reddit felhasználók egyáltalán nem fogták vissza magukat, sőt erősen kritizálták az önző viselkedéséért a férjet.

Ő a feleséged. Hívd meg. Jézusom. És ha a haverjaidnak ez nem oké, akkor lehet, hogy kinőtted őket. A fiúestek rendben vannak, de egy olyan nagy eseménynél, mint a szilveszter, amikor MINDENKI ünnepel, furcsa kizárni a házastársakat

- írta az egyik hozzászóló.

Én otthon maradnék, a kedvenc nasijaimmal és egy kis borral, megnéznék egy filmet, lekapcsolnám a lámpákat. Viszont… ha a párom tervei meghiúsulnának, nem hagynám őt egyedül csak azért, mert nem hívták meg valahová. Ez inkább egy 14 éves gyerek viselkedése

- írta egy másik.

A kritikus vélemények között akadt néhány olyan nézőpont, ami a férj oldalát védte.

De eredetileg is külön szilveszteri terveik voltak. Szerintem kicsit sok elvárni, hogy valaki az előző nap mondja le a programját csak azért, mert a másik hirtelen egyedül maradt. Ha annyira fontos lett volna együtt tölteni az estét, miért nem tervezték meg előre?

- írta egy felhasználó.