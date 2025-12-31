"Elvonulok egy kicsit a világ elől" - Lengyel Johanna már nem kér a vad szilveszteri bulikból

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2025. december 31.
A Megasztár győztese a Borsnak árulta el, mit tervez az ünnepi időszakra. Lengyel Johanna nem tagadja, mára kinőtte a bulizós korszakát.
Ha sorba vesszük a 2025-ös év nagy győzteseit, akkor Lengyel Johanna egész biztosan közéjük tartozik.

A 27 éves énekes elképesztően magas színvonalon teljesített a Megasztár 2025-ös évadában, nemcsak mestere, Marics Peti, hanem a többi zsűritag is csak szuperlatívuszokban beszélt, a nézők pedig legfeljebb abba tudott belekötni, hogy Johanna túl profi és kiforrott egy tehetségkutatóhoz.

Apropó, ha már Marics Peti: az már az élő show-k kezdetekor nyilvánvalóvá vált, hogy irigylésre méltó az összhang mester és tanítványa között, így hát nem is kellett sokat várni a kettejük szárba szökkenő románcát firtató pletykákra. Még úgy is, hogy ezt Marics Peti később cáfolta:

„Nálunk ez úgy néz ki, hogy mondok valamit a versenyzőknek, ők kinevetnek, és ettől jobb lesz a kedv. De semmi nem valósul meg úgy, ahogy ti gondoljátok. Ettől történik meg a magic — de nem abban az értelemben” - magyarázta csibészesen Marics.

Bár később az ország jósnője, Lénárt Évi is azt vizionálta, hogy hatalmas szerelem lesz a Megasztár győztes Johanna és Peti között, biztosat egyelőre nem tudhatunk a feltételezett párkapcsolatról.

Lengyel Johanna elszökne a világ elől

No, de akkor mégis hogy telik az ünnepi időszak Lengyel Johanna számára? Nos, akik azt gondolták, hogy a Megasztár győztese féktelen bulizással ünnepli a 2026-os év kezdetét, nagyot tévednek!

„Szóba került az is, hogy a többi megasztárossal bulizunk egyet szilveszterkor, ami nagyon csábító, ám azon is gondolkodom, hogy lehet, elvonulok egy kicsit a világ elől és elcsendesedem. Nagy bulikra most már nem vágyom, mert a sok fellépés maximálisan kielégíti nálam a partizást, így buliba menni olyan, mintha dolgozni mennék. Ami a fogadalmakat illeti, nem vagyok az a nagy szilveszteri fogadkozós típus, inkább év közben, folyamatosan változtatok, hogy fejlődjek. Jövőre azt üzenem magamnak, hogy csak így tovább, haladjak tovább ezen az úton, amin most vagyok. Emellett a karrieremre koncentrálok, így azt a műsort szeretném összerakni, amivel a közeljövőben szeretnék fellépni” - árulta el a Borsnak Johanna.

 

