Molnár Gusztáv újévi vallomása: Már a második babát tervezik

Cseppet sem túlzás azt állítani, hogy Molnár Gusztáv élete gyakorlatilag 180 fokos fordulatot vett a 2025-ös évben, így még azok a rajongók is csak kapkodhatták a fejüket, akik nyomon követték a Drága örökösök Szlávenjének kicsit sem drámamentes életét.

Molnár Gusztáv élete 2025-ben 180 fokos fordulatot vett (Fotó: Molnár Gusztáv)

A 39 éves színész ugyan nem verte nagy dobra, de a Borsnak elárulta, hogy 2024 utolsó estéjét még egy orvosi intézményben, mondjuk ki, pszichiátrián töltötte a vissza-visszatérő alkoholproblémái miatt. Aznap éjjel, amikor éjfélt ütött az óra, ő pedig a kórház ablakából nézte a tűzijátékot és az ünnepi fényeket, csak egy dolgot fogadott meg nehéz szívvel: idén mindent máshogy fog csinálni.

Nos, ez a fogadalom teljesült, sőt, ha úgy tetszik, túl is teljesítette Gusztáv: a színésznek január óta stabil munkahelye van, HR-vezető egy informatikai cégnél, szeptemberben feleségül vette szerelmét, Dorinát, akit Rómába repített nászútra, majd megkezdte egyetemi tanulmányait mentálhigiéné szakon. Nem sokkal ezután az is kiderült, hogy bővül a családjuk, Dorina ugyanis egy kislányt hord a szíve alatt, aki április elején jön majd a világra. Ha ez még nem lenne elég, Molnár Gusztáv esküvője után két hónappal, november elején megnyert egy boxműsort is, ő lett a nehézsúlyú bajnok.

Molnár Gusztáv szeptemberben vette feleségül szerelmét, Dorinát (Fotó: Facebook)

A Bors most arra volt kíváncsi, hogy a hamarosan kétszeres apukává váló Gusztáv vajon hogyan élte meg az idei évet, azt érzi-e, hogy most már nyugodtan hátradőlhet? No és persze az iránt is érdeklődtünk, hogy van-e fogadalma a 2026-os évre!

„2025 valóban egy eszméletlen év volt, tele jó dolgokkal, utazással, szerelemmel, esküvővel! És persze jövőre, húsvétkor érkezik a kislányunk, aki fenekestül fel fog forgatni mindent, de mi ezt már alig várjuk a feleségemmel. Épp ezért, ezt a karácsonyt igyekeztünk a lehető leggiccsesebbé, legsziruposabbá varázsolni, ami jelentem, sikerült. Végig süti illat terjengett otthon, romantikus filmeket néztünk, pihentünk és még a macskánk is kapott adventi naptárt. Szilveszterkor pedig elutazunk egy kicsit”