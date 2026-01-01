Molnár Gusztáv újévi vallomása: Már a második babát tervezik

Cseppet sem túlzás azt állítani, hogy Molnár Gusztáv élete gyakorlatilag 180 fokos fordulatot vett a 2025-ös évben, így még azok a rajongók is csak kapkodhatták a fejüket, akik nyomon követték a Drága örökösök Szlávenjének kicsit sem drámamentes életét.
A 39 éves színész ugyan nem verte nagy dobra, de a Borsnak elárulta, hogy 2024 utolsó estéjét még egy orvosi intézményben, mondjuk ki, pszichiátrián töltötte a vissza-visszatérő alkoholproblémái miatt. Aznap éjjel, amikor éjfélt ütött az óra, ő pedig a kórház ablakából nézte a tűzijátékot és az ünnepi fényeket, csak egy dolgot fogadott meg nehéz szívvel: idén mindent máshogy fog csinálni.
Nos, ez a fogadalom teljesült, sőt, ha úgy tetszik, túl is teljesítette Gusztáv: a színésznek január óta stabil munkahelye van, HR-vezető egy informatikai cégnél, szeptemberben feleségül vette szerelmét, Dorinát, akit Rómába repített nászútra, majd megkezdte egyetemi tanulmányait mentálhigiéné szakon. Nem sokkal ezután az is kiderült, hogy bővül a családjuk, Dorina ugyanis egy kislányt hord a szíve alatt, aki április elején jön majd a világra. Ha ez még nem lenne elég, Molnár Gusztáv esküvője után két hónappal, november elején megnyert egy boxműsort is, ő lett a nehézsúlyú bajnok.
A Bors most arra volt kíváncsi, hogy a hamarosan kétszeres apukává váló Gusztáv vajon hogyan élte meg az idei évet, azt érzi-e, hogy most már nyugodtan hátradőlhet? No és persze az iránt is érdeklődtünk, hogy van-e fogadalma a 2026-os évre!
„2025 valóban egy eszméletlen év volt, tele jó dolgokkal, utazással, szerelemmel, esküvővel! És persze jövőre, húsvétkor érkezik a kislányunk, aki fenekestül fel fog forgatni mindent, de mi ezt már alig várjuk a feleségemmel. Épp ezért, ezt a karácsonyt igyekeztünk a lehető leggiccsesebbé, legsziruposabbá varázsolni, ami jelentem, sikerült. Végig süti illat terjengett otthon, romantikus filmeket néztünk, pihentünk és még a macskánk is kapott adventi naptárt. Szilveszterkor pedig elutazunk egy kicsit”
– kezdte nevetve a Borsnak Guszti, majd kissé komolyabbra fordította a szót.
„Ennek ellenére hátra nem dőlhetek, hiszen a függők harca a választott szerrel egy életen át tartó küzdelem. Így az enyém is. Igyekszem folyamatosan tanulni, képezni magam, alázatot gyakorolni, és ha jövőre úgy adódik, már másoknak is segíteni. Alapvetően három fogadalmam van! Az első, hogy 2026 októberében, a diplomaosztómon a kislányomat is megölelhessem. Talán a legfontosabb, hogy jövő karácsonykor készen szeretnék állni arra, hogy Dorinával bátran tudjuk vállalni a második gyermekünket. És végül, A 40. születésnapomon, október 26-án szeretném, ha megjelenne az első könyvem, amin már dolgozom”
– sorolta terveit Molnár Gusztáv.
