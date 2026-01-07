„Csak székrekedés” – mondták az orvosok, az anyai ösztön azonban megmentette a hároméves gyermeket

Egy édesanya, Olivia Mefford szerint az anyai ösztönök sosem hazudnak - pontosan ebben bízott akkor is, amikor tudta, hogy valami nincs rendben a lányával.

Anyai ösztön mentette meg a három éves gyermeket / Fotó: Andrei_R / Shutterstock

A kislányról, Blake-ről akkor készült egy videó, amikor Olivia és a férje a sürgősségire vitték, miután a gyermek láthatóan kényelmetlenül érezte magát és fájdalmai voltak. Az orvosok ekkor azt mondták, hogy csak székrekedése van, de Olivia tudta, hogy a lánya problémája ennél sokkal komolyabb.

Tudom, hogy azok a gyerekek, akiknek mosdóba kell menniük, de nem tudnak, érzik ezt a hasukban. De azt is tudom, hogy óriási különbség van a kellemetlen fájdalom és a kétségbeesett, sírással járó fájdalom között

- mondta.

Az anyai ösztön ezúttal sem tévedett

Az orvosok, mint kiderült, egy hatalmas problémát hagytak figyelmen kívül: Blake máján egy 20 centiméteres daganat alakult ki. A gyermek akkoriban mindössze hároméves volt. A kislány ekkortájt már egész nap sírt, és az édesanya gyakran visszagondol arra a videóra, amelyen a kislány jól láthatóan fájdalmat él át, miközben az orvosok nem is vették komolyan a panaszát.

Nem drámázol, nem reagálod túl, és nem tévedsz, ha kiharcolod a vizsgálatot, amikor valami nem stimmel. Jobban ismered a gyermekedet, mint bárki más

- hangsúlyozta az anya.

Blake azóta megkapta a diagnózist, majd a megfelelő ellátást is. Olivia szerint viszont, ha az anyai ösztönei nem késztették volna arra, hogy harcoljon a gyermekéért, egészen más vége lehetett volna a történetnek.

A sok támogató hozzászólás után az édesanya azt is elmondta: két év kezelés után a lánya hivatalosan is remisszióban van. Ugyanakkor már nem bízik vakon az orvosokban, és azt szeretné, ha egyetlen más édesanya sem tenné ugyanezt - írja a mom.com.