"Köszönjük azt a rengeteg jóságot, amit Rebekának és nekünk adtok" – hihetetlen összefogás, rengetegen segítik a súlyos beteg kislányt

A Székelyhídon élő hétéves kislány már élete első pillanataitól kezdve komoly megpróbáltatásokkal néz szembe, mégis rendkívüli erővel és mosollyal viseli mindazt, amit a sors szánt neki. Mindennapjai a kezelések, fejlesztések és orvosi vizsgálatok körül forognak, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy állapota javuljon és minél teljesebb életet élhessen. A kislány küzdelmei nem hagyta közömbösen a környezetét sem: a közösség példás összefogással állt Rebeka és családja mellé. A jótékonysági kezdeményezéseknek és az adományozók nagylelkűségének köszönhetően jelentős összeg gyűlt össze, amely nagyban hozzájárul Rebeka további fejlesztéséhez és kezeléseihez, újabb reményt adva a családnak és egy szebb jövő lehetőségét a kislánynak.

A kis Rebeka karácsonykor is örökké mosolyog. A Székelyhídi közösség összefogott érte, és adományukat büszkén adták át a családnak. (Fotó: olvasói)

Hála, mosoly és akarat – ennyi adomány gyűlt össze a nyitott hátgerinccel született Rebekáért

A Vasok család nap mint nap küzd Rebeka jövőjéért. Hisznek abban, hogy a sok szenvedés, fájdalom és kitartás végül egy boldog, egészséges gyermekkorhoz vezet. Ezért minden követ megmozgatnak, segítséget kérnek, és amit kaptak, az minden várakozásukat felülmúlta: szeretetet, támogatást és reményt.

Vannak pillanatok, amikor a köszönet szavai kevésnek tűnnek. Amikor az ember érzi, hogy amit kapott, az nem csupán segítség, hanem valódi kapaszkodó a mindennapokhoz. Ilyen hálával fordul Rebeka családja Beáta Bubrik Tóthfalusiné és János Tóthfalusi felé.

Köszönjük a szíveteket, az időtöket, az energiátokat és azt a rengeteg jóságot, amit Rebekának és nekünk adtok. Végtelenül hálásak vagyunk nektek – nemcsak ezért a segítségért, hanem azért is, mert általatok érezhetjük: soha nem vagyunk egyedül ezen az úton. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az eseményhez, részvételével, adományaival!

– mondja a kis Rebeka anyukája, Vasok Adrien Bianka.

A székelyhidi zumba közösség átadta adományát Rebekának

Számukra ez a támogatás messze túlmutat az anyagi segítségen. Rebeka számára a folyamatos mozgásfejlesztések elengedhetetlenek, ezek nélkül az út, amelyen nap mint nap halad, sokkal nehezebb lenne. Az a szeretet és összefogás, amely körülveszi őt, újra és újra erőt ad a családnak – még a legnehezebb napokon is.