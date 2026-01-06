"Köszönjük azt a rengeteg jóságot, amit Rebekának és nekünk adtok" – hihetetlen összefogás, rengetegen segítik a súlyos beteg kislányt

A Székelyhídon élő hétéves kislány már élete első pillanataitól kezdve komoly megpróbáltatásokkal néz szembe, mégis rendkívüli erővel és mosollyal viseli mindazt, amit a sors szánt neki. Mindennapjai a kezelések, fejlesztések és orvosi vizsgálatok körül forognak, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy állapota javuljon és minél teljesebb életet élhessen. A kislány küzdelmei nem hagyta közömbösen a környezetét sem: a közösség példás összefogással állt Rebeka és családja mellé. A jótékonysági kezdeményezéseknek és az adományozók nagylelkűségének köszönhetően jelentős összeg gyűlt össze, amely nagyban hozzájárul Rebeka további fejlesztéséhez és kezeléseihez, újabb reményt adva a családnak és egy szebb jövő lehetőségét a kislánynak.
A Vasok család nap mint nap küzd Rebeka jövőjéért. Hisznek abban, hogy a sok szenvedés, fájdalom és kitartás végül egy boldog, egészséges gyermekkorhoz vezet. Ezért minden követ megmozgatnak, segítséget kérnek, és amit kaptak, az minden várakozásukat felülmúlta: szeretetet, támogatást és reményt.
Vannak pillanatok, amikor a köszönet szavai kevésnek tűnnek. Amikor az ember érzi, hogy amit kapott, az nem csupán segítség, hanem valódi kapaszkodó a mindennapokhoz. Ilyen hálával fordul Rebeka családja Beáta Bubrik Tóthfalusiné és János Tóthfalusi felé.
Köszönjük a szíveteket, az időtöket, az energiátokat és azt a rengeteg jóságot, amit Rebekának és nekünk adtok. Végtelenül hálásak vagyunk nektek – nemcsak ezért a segítségért, hanem azért is, mert általatok érezhetjük: soha nem vagyunk egyedül ezen az úton. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az eseményhez, részvételével, adományaival!
– mondja a kis Rebeka anyukája, Vasok Adrien Bianka.
Számukra ez a támogatás messze túlmutat az anyagi segítségen. Rebeka számára a folyamatos mozgásfejlesztések elengedhetetlenek, ezek nélkül az út, amelyen nap mint nap halad, sokkal nehezebb lenne. Az a szeretet és összefogás, amely körülveszi őt, újra és újra erőt ad a családnak – még a legnehezebb napokon is.
Az elmúlt bő egy hónapban példaértékű összefogás bontakozott ki Rebeka támogatására. Több helyszínen, több zumba oktató és számtalan segítő közreműködésével zajlott adománygyűjtés Székelyhíd kis hősének gyógykezeléseiért. A közös munka gyümölcseként a szervezők örömmel adhatták át a családnak az összegyűjtött 565 000 forintot és 820 lejt, amely hatalmas segítséget jelent Rebeka további kezeléseihez.
Az összefogás Rebekáért egészen elképesztő, és mérhetetlenül hálásak vagyunk, hogy egy ilyen támogató közösség tagjai lehetünk. Ha Rebeka egyszer könyvet írna az eddigi életéről, biztosak vagyunk benne, hogy sokan olvasnák – és még többen tanulnának belőle. Megtanulnák, hogyan lehet mindent végigcsinálni mosollyal az arcon, vidáman, bátran. Ő így éli az életét: nyitottan, érdeklődve, olyan mosollyal, amit senki sem felejt el, aki egyszer találkozik vele. Rebeka személyisége különleges, elképesztően barátságos és kedves – néha egy kicsit akaratos is, de éppen ez az, ami előreviszi. A saját tempójában, a saját lendületével halad, minden nap útnak indul, kicsit bizonytalanul, de mindig előre. És ez a legnagyobb erő. Köszönjük, hogy velünk vagytok ezen az úton, és fogjátok Rebeka kezét.
- zárja gondolatait a kis Rebeka anyukája.
Ez a kezdeményezés újra bebizonyította: jónak lenni jó. És amikor sok jó szándék találkozik, abból remény születik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.