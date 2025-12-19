Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Túl sok játékra fogták a fiatal fejfájását: 20 évesen vitte el a gyilkos kór

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 18:30
hospice-házleukémia
20 éves fiát kellett, hogy eltemesse egy édesanya. Az első tüneteket mindenki arra fogta: csak túl sokat videójátékozik a fiatal, aki végül egy hospice-házban hunyta le örökre a szemét.

Nincs is annál kegyetlenebb, mint amikor egy édesanyának kell a saját gyermekét eltemetnie, pláne, ha még nem is igazán kóstolhatott bele a fiatal az életbe. Jól ismeri ezt a fájdalmat az ötgyermekes, brit Kirsty Boles is, aki nem sokkal a 21. születésnapja előtt kellett, hogy eltemesse legidősebb fiát. Jack nem csak a gyermeke, de a legjobb barátja is volt. Szívszorító volt számára látni őt az utolsó napokban a hospice-házban, ahol a fiú volt a messze legfiatalabb páciens.

Hospice-házban hunyt el a 20 éves fiú
Hospice-házban hunyt el a 20 éves fiú
Fotó: unsplash.com

Fáradtsággal kezdődött, hospice-házban hunyta le örökre a szemét a fiatal

Jack Boles gyilkos betegsége 2020-ban teljesen átlagos panaszokkal jelentkezett: fájt a háta és a feje, emellett fáradtságra panaszkodott, ezt azonban mindannyian annak tudták be, hogy túl sokat videójátékozik esténként. Nem hitték, hogy komolyabb baj áll a tünetek mögött. Aztán amikor a fiút egy nap hazaküldték a munkából, ő pedig bement a kórházba egy kivizsgálásra, egyik pillanatról a másikra minden megváltozott. Jack édesanyját valósággal sokkolta, amikor egy júliusi napon felhívták a kórházból, és közölték vele: mindössze 19 éves gyermekét akut myeloid leukémia, egy ritka vérrák-típus támadta meg. 

Hallod a szót, hogy rák, és a világod darabokra hullik... minden megáll. Rémisztő. Minden megváltozott azután a telefonhívás után. A rák ott volt a tüdejében, a szívében... ott volt mindenütt

 – idézte fel Kirsty azt a pokoli napot, amikor 180 fokos fordulatot vett az életük, a lehető legrosszabb irányba. Ekkor még nem tudták: 18 röpke hónappal később már gyászolniuk kell.

Azonnal megkezdődött a fiatal kezelése, amit a Covid-pandémia miatti lezárások is nehezítettek. Noha családja sokszor csak telefonon vagy FaceTime-on tarthatta vele a kapcsolatot, Jack kitartása töretlen volt. Le akarta győzni a gyilkos kórt. "Csodálatos volt. Mindig azt mondta, hogy rendben vagyok, anyu, minden rendben lesz" – mesélte a The Sun oldalának a máig gyászoló édesanya, hozzátéve: fia kitartása egyetlen pillanatban roppant meg, a csontvelőátültetése előtt. "Azt mondta, félek a haláltól, én pedig azt válaszoltam neki: nem fogod tudni, hogy meghaltál, csak a körülötted lévők" – emlékezett.

Noha a transzplantáció sikeres volt, a fiút pedig gyógyultan engedték haza a kórházból, a rák hat hónappal később visszatért. Az orvosok ekkor közölték: Jack nem fogja megérni a 21. születésnapját. Sajnos végül így is lett. Végül hospice-házba került, ahol édesanyja elmondása szerint 20 évesen ő volt a legfiatalabb páciens.

A család két évvel később úgy döntött: Jack emlékének adózva önkéntes munkát vállalnak ugyanabban a hospice-hátban, ahol a fiatal elhunyt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu