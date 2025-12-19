Túl sok játékra fogták a fiatal fejfájását: 20 évesen vitte el a gyilkos kór

Nincs is annál kegyetlenebb, mint amikor egy édesanyának kell a saját gyermekét eltemetnie, pláne, ha még nem is igazán kóstolhatott bele a fiatal az életbe. Jól ismeri ezt a fájdalmat az ötgyermekes, brit Kirsty Boles is, aki nem sokkal a 21. születésnapja előtt kellett, hogy eltemesse legidősebb fiát. Jack nem csak a gyermeke, de a legjobb barátja is volt. Szívszorító volt számára látni őt az utolsó napokban a hospice-házban, ahol a fiú volt a messze legfiatalabb páciens.

Hospice-házban hunyt el a 20 éves fiú

Fotó: unsplash.com

Fáradtsággal kezdődött, hospice-házban hunyta le örökre a szemét a fiatal

Jack Boles gyilkos betegsége 2020-ban teljesen átlagos panaszokkal jelentkezett: fájt a háta és a feje, emellett fáradtságra panaszkodott, ezt azonban mindannyian annak tudták be, hogy túl sokat videójátékozik esténként. Nem hitték, hogy komolyabb baj áll a tünetek mögött. Aztán amikor a fiút egy nap hazaküldték a munkából, ő pedig bement a kórházba egy kivizsgálásra, egyik pillanatról a másikra minden megváltozott. Jack édesanyját valósággal sokkolta, amikor egy júliusi napon felhívták a kórházból, és közölték vele: mindössze 19 éves gyermekét akut myeloid leukémia, egy ritka vérrák-típus támadta meg.

Hallod a szót, hogy rák, és a világod darabokra hullik... minden megáll. Rémisztő. Minden megváltozott azután a telefonhívás után. A rák ott volt a tüdejében, a szívében... ott volt mindenütt

– idézte fel Kirsty azt a pokoli napot, amikor 180 fokos fordulatot vett az életük, a lehető legrosszabb irányba. Ekkor még nem tudták: 18 röpke hónappal később már gyászolniuk kell.

Azonnal megkezdődött a fiatal kezelése, amit a Covid-pandémia miatti lezárások is nehezítettek. Noha családja sokszor csak telefonon vagy FaceTime-on tarthatta vele a kapcsolatot, Jack kitartása töretlen volt. Le akarta győzni a gyilkos kórt. "Csodálatos volt. Mindig azt mondta, hogy rendben vagyok, anyu, minden rendben lesz" – mesélte a The Sun oldalának a máig gyászoló édesanya, hozzátéve: fia kitartása egyetlen pillanatban roppant meg, a csontvelőátültetése előtt. "Azt mondta, félek a haláltól, én pedig azt válaszoltam neki: nem fogod tudni, hogy meghaltál, csak a körülötted lévők" – emlékezett.