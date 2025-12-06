Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ legveszélyesebb munkáját ez a férfi végzi, ráadásul az életébe is kerülhet!

búvárkodás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 19:00
bombaelhárításbarlang
A férfi gyakran az életével játszik a munkája során.
Amy Mans
A szerző cikkei

Halálos karrier Andy Torbeté, aki nemrég osztotta meg egy podcast vendégeként, mi számít igazán kihívásnak a szakmájában. A 49 éves, skót férfi barlangkutató és víz alatti bombahatástalanító szakemberként dolgozik. Éjfekete csatornákban és bonyolult barlangrendszerekben járőrözik, hogy gyilkos robbanószerkezeteket keressen. Nem véletlenül ért egyet szinte mindenki abban: ez a világ legveszélyesebb munkája.

Övé a világ legveszélyesebb munkája
Övé a világ legveszélyesebb munkája Fotó: People Are Deep (YouTube)

Ezért ez a világ legveszélyesebb munkája

A skót férfi még a hadseregben sajátította el a bombák hatástalanítását, majd a barlangi búvárkodás iránti szenvedélyével együtt fejlesztette tovább a tudását a víz alatti egységben. Munkáját gyakran teljes sötétségben végzi, és pusztán tapintással keresi a robbanóanyagokat tavakban, folyókban és csatornákban, miközben bármilyen apró érintés ki is válthatná a robbanást. Andy bevallotta, hogy egyszer valóban aggódott az életéért - írja a UNILAD.

Ez akkor történt, amikor egy vízzel elárasztott bányában egyedül rekedt, és csupán az oxigéntartályában maradt kevés levegő segítette életben maradni. A vízszint a szokásosnál jóval magasabb volt, amihez egy felszíntől induló vezetőkötél használata lett volna szükséges, amelyet a csapat normál esetben követ. Végül Andy úgy döntött, hogy egyszerűen majd a jobb oldali falat követi, mivel biztonságosnak és megfelelőnek vélte, de nem jöttek be a számításai. A fal tapogatása nem működött úgy, ahogy tervezte, és nem sikerült megtalálnia a kijáratot.

Totálisan nulla látótávolság volt, megfordultam, és kiderült, hogy ez a bányarendszer olyan, mint egy méhsejt. Eljutottam odáig, hogy elkezdtem azon gondolkodni: amikor majd az első korty víz bekerül a tüdőmbe, az égetni fog, mintha tűz lenne bennem. Az egész megelőzhető lett volna, ha betartom azokat az egyszerű, alapvető szabályokat, amelyeket 10–20 éve követek a barlangi búvárkodásban. Teljes egészében az én hibám volt. Még egyszer nem fog előfordulni

- emlékezett vissza a férfi, aki végül mégis kiszabadult a halálos helyzetből.

A fásultság gyorsabban megöl, mint bármelyik bomba. Minden nap készen kell megérkezned

- zárta le a gondolatait a férfi.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu