A világ legveszélyesebb munkáját ez a férfi végzi, ráadásul az életébe is kerülhet!

Halálos karrier Andy Torbeté, aki nemrég osztotta meg egy podcast vendégeként, mi számít igazán kihívásnak a szakmájában. A 49 éves, skót férfi barlangkutató és víz alatti bombahatástalanító szakemberként dolgozik. Éjfekete csatornákban és bonyolult barlangrendszerekben járőrözik, hogy gyilkos robbanószerkezeteket keressen. Nem véletlenül ért egyet szinte mindenki abban: ez a világ legveszélyesebb munkája.

Övé a világ legveszélyesebb munkája Fotó: People Are Deep (YouTube)

Ezért ez a világ legveszélyesebb munkája

A skót férfi még a hadseregben sajátította el a bombák hatástalanítását, majd a barlangi búvárkodás iránti szenvedélyével együtt fejlesztette tovább a tudását a víz alatti egységben. Munkáját gyakran teljes sötétségben végzi, és pusztán tapintással keresi a robbanóanyagokat tavakban, folyókban és csatornákban, miközben bármilyen apró érintés ki is válthatná a robbanást. Andy bevallotta, hogy egyszer valóban aggódott az életéért - írja a UNILAD.

Ez akkor történt, amikor egy vízzel elárasztott bányában egyedül rekedt, és csupán az oxigéntartályában maradt kevés levegő segítette életben maradni. A vízszint a szokásosnál jóval magasabb volt, amihez egy felszíntől induló vezetőkötél használata lett volna szükséges, amelyet a csapat normál esetben követ. Végül Andy úgy döntött, hogy egyszerűen majd a jobb oldali falat követi, mivel biztonságosnak és megfelelőnek vélte, de nem jöttek be a számításai. A fal tapogatása nem működött úgy, ahogy tervezte, és nem sikerült megtalálnia a kijáratot.

Totálisan nulla látótávolság volt, megfordultam, és kiderült, hogy ez a bányarendszer olyan, mint egy méhsejt. Eljutottam odáig, hogy elkezdtem azon gondolkodni: amikor majd az első korty víz bekerül a tüdőmbe, az égetni fog, mintha tűz lenne bennem. Az egész megelőzhető lett volna, ha betartom azokat az egyszerű, alapvető szabályokat, amelyeket 10–20 éve követek a barlangi búvárkodásban. Teljes egészében az én hibám volt. Még egyszer nem fog előfordulni

- emlékezett vissza a férfi, aki végül mégis kiszabadult a halálos helyzetből.

A fásultság gyorsabban megöl, mint bármelyik bomba. Minden nap készen kell megérkezned

- zárta le a gondolatait a férfi.