„Gyógyulást és millió puszit!” - megható üzenetet kapott a Valmartól az üvegcsontú Lívia

Hatalmas meglepetést kapott a 11 éves, üvegcsontú Lívia, akinek a betegsége miatt könnyen törnek a csontjai és hatalmas fájdalmakat kell átélnie. A zene számára egy mentsvár és a kedvenc együttese a Valmar, akiktől megható videóüzenetet kapott.

Az üvegcsontú Lívia álma, hogy eljusson egy Valmar koncertre / Fotó: beküldött

Lívia másfél éves volt, amikor genetikai vizsgálattal megállapították a ritka genetikai betegséget: I-es típusú Osteogenesis Imperfecta, köznyelvben üvegcsontúság. Pár hónappal később a kislány apukájánál is diagnosztizálták ugyanezt a betegséget.

Líviát júniusban megműtötték; a beavatkozás nem a tervek szerint alakult, a lábában lévő tartófémet tervezték kicserélni, de közel 6 órás műtét lett belőle. Minden óvatosság ellenére két helyen tört el az orvos kezében a combcsontja. A műtét miatt nem tudott elmenni a kedvenc együttese, a Valmar koncertjére.

Lívia könnyekig hatódott a Valmar üzenetétől / Fotó: beküldött

Az üvegcsontú Lívia meghatódott a Valmar videóüzenetétől

„A zene segít neki elviselni a fájdalmat, feldolgozni a nehéz napokat, és újra mosolyt csal az arcára. A kedvenc együttese a Valmar, akiket már régóta szeretett volna élőben is látni. Nagyon készült a koncertjükre, ez volt az egyik nagy álma. Megígértem neki, hogy amint felépül első dolgunk egy Valmar koncert lesz” – mondta Lívia anyukája, Ádámné Csernák Anita. A Bors cikke után - amiben megírtuk, hogy Valmar koncert az álma Líviának- hatalmas meglepetést kapott a lány.

„Megosztottam a cikket egy Facebook-csoportban és odaírtam, hogy Livi nagy álma a koncert, de nagyon örülne egy rövidke kis üzenetnek is a fiúktól. Megkeresett egy hölgy, hogy ő lehet hogy tud ebben segíteni. Beszélt a srácok menedzserével és felvettek Livinek egy 11 másodperces, rövid videót, majd ezt elküldték nekem e-mailben” - tette hozzá az anyuka.

Így szól az üzenet:

Szia Livi! Üdvözlünk téged innen Petivel, küldjük az energiát és a gyógyulást és millió puszit! Reméljük, hogy az egyik koncerten majd találkozunk

- mondta Valkusz Milán, majd Marics Peti is puszit küldött.

A Valmar tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán üzent Líviának / Fotó: beküldött

Az üvegcsontú lány könnyekig hatódott a videóüzenet miatt és reméli, hogy minél hamarabb sikerül eljutnia egy Valmar koncertre.