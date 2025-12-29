"Az újszülött kislányom az utolsó leheletét halott édesanyja karjaiban vette"

Mellodie-Ocean Jarmant 33 hetesen szállították kórházba, miután azt mondta, hogy légzési nehézségei vannak és alig lát. A 19 éves lányt szívmegállás érte, és a mentősök kétségbeesetten próbálták újraéleszteni. A kórházba érkezés után sürgősségi császármetszést végeztek, és Mellodie hét héttel korábban, február 2. kora hajnalán szülte meg Athena-Pearl nevű kislányát. Tragikusan Mellodie körülbelül egy órával a műtét után meghalt, és a családot arról tájékoztatták, hogy az újszülött sem fogja túlélni.

Nem élte túl a császármetszést az anya és újszülött lánya Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Császármetszés után hunyt el anya és újszülött lánya

Mellodie édesanyja, Justine Ryan jelen volt életük utolsó pillanataiban.

Mellodie volt az egyetlen lányom, és annyira boldog voltam, hogy megszületett az első unokám, mindkét lányomat elveszítettem

- nyilatkozta a nagymama.

A kórházban csak arra tudott gondolni: „Mentsétek meg őket!”

Mellodie barátja, Daniel Derbyshire közben Athena-Pearlt a babakocsiban visszavitte az újszülött osztályra, hogy még egy kis időt tölthessenek együtt, és a kislány végül este 6:30 körül hunyt el. Elmesélte a szívszorító pillanatot, amikor bele kellett egyeznie, hogy lekapcsolják lányát a lélegeztetőgépről.

Küzdött, és az orvosok is mindent megpróbáltak. Azt mondták, Athena szenvedett, az orvosok megkérdezték, szeretnék-e véget vetni a fájdalmának, vagy hagyom, hogy folytatódjon. Ekkor döntöttünk úgy, hogy az utolsó leheletét Mellodie karjaiban vegye. Boldog voltam, hogy az utolsó leheletét az anyukájával együtt veheti

- mondta Daniel Derbyshire.

A tragédia előtt Mellodie rutin terhességi vizsgálatra ment, ahol szédülést érzett, és hazaküldték gyógyszerrel, miután az orvos vérszegénységet állapított meg nála.

Bárcsak akkor ott lehettem volna vele, biztosan bent tartattam volna a kórházban, talán még mindig élne

- mondta Justine.

A kórházból való távozás után Mellodie másnap sokáig aludt, és azon az éjszakán, miután anyjával kínai ételt fogyasztott, ismét gyengének érezte magát, állapota pedig gyorsan romlott