Örökbefogadni a gyerekünket – amikor egyet nő a szívünk

A mi történetünk nem hirtelen döntéssel kezdődött, hanem egy olyan beszélgetéssel, amit egy jól sikerült vasárnapi ebéd után folytattunk, amikor már senki sem volt képes felállni az asztaltól. A férjem rám nézett, a macska pedig közénk telepedett (ahogy egy igazi kapcsolati szakértőhöz illik), és akkor Péter kimondta:

– Szerintem mi készen állunk arra… hogy megpróbáljunk örökbefogadni.

Tényleg így mondta: „próbáljunk”. Mintha valami új sportág lenne, amibe csak úgy beiratkozik az ember.

Pedig ez a fajta vágy nem egy hirtelen felindulásból elkövetett elhatározás. Az ember sokáig forgatja magában, megízleli, megsiratja azt, amit elengedni kényszerül, megörül annak, ami felé mehet, aztán egyszer csak megérik. Nálunk így lett. Egy nap rájöttünk: nem tökéletes szülők akarunk lenni – ha már a szó legszorosabb értelmében nem lehetünk szülők, vagyis nem születhet közös gyermekünk – hanem olyan otthont szeretnénk, ahova valaki egyszer csak hazatalál.

Szabályok, keretek, lehetőségek

A magyar rendszer alapelve nagyon szép: a gyerek az első. Nem a szülő alkalmassága, nem a „jófejségvizsga”, hanem a gyermek biztonsága. És ez jól is van így.

Ki lehet örökbefogadó?

Tulajdonképpen szinte bárki, akinek stabil élete és elég szeretet van a zsebében.

– Házaspárok előnnyel indulnak, de egyedülállók is törvényesen örökbefogadhatnak.

– Az ideális korkülönbség 25–45 év, de ez nem kőbe vésett szabály.

Aztán jön a legendás felkészítő tanfolyam, 30 óra, ami nem egy vizsga, inkább intenzív, nagyon emberi beszélgetéssorozat arról, hogy milyen a kötődés, hogyan érkezik egy gyerek traumával, mit kezdjünk, ha a gyerek kérdez, és hogyan mondjuk el neki, hogy őt örökbe fogadták.

A környezettanulmány pedig nem az, aminek sokan képzelik: nem fognak a kanapén porgyűjtést végezni és nem kérik elővenni az utolsó két hét bevásárlásainak blokkjait. Azt nézik, hogy van-e hely egy gyereknek. Biztonság. Stabilitás. Nyugalom. Pont olyan dolgok, amik amúgy is ott vannak benned, ha örökbefogadni szándékozol.

Mikor nincs szükség a vér szerinti szülő hozzájárulására?

Vannak törvényben rögzített helyzetek — például ha a szülő személye ismeretlen vagy huzamosan nem tart kapcsolatot a gyerekkel — amikor a gyámhatóság dönthet úgy, hogy az örökbefogadás a gyermek érdekében történik. A gyámhatóság mindig elsősorban a gyerek érdekeit vizsgálja.