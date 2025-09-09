"A kislányunknak kevesebb mint egy évet adtak - egy másik család tragédiája miatt azonban 9 évvel később is velünk van"

Az Egyesült Királyság legfiatalabb tüdőátültetésen átesett páciense majdnem egy évtizeddel műtéte után is kiválóan boldogul, dacolva azokkal az orvosi előrejelzésekkel, amelyek szerint egy évet sem fog túlélni.

A tüdőátültetés egy új lehetőséget adott a kislánynak az életre. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Imogen Bolton, aki ma kilencéves, 2016-ban született egy rendkívül ritka betegséggel, az alveoláris kapilláris dysplasiával. Ez azt jelentette, hogy a tüdeje bélésrétege túl vastag volt, ezért nem tudott megfelelően oxigént felvenni a vérből, és az orvosok szerint nem érhette volna meg az első születésnapját. Még amikor a sebészek drasztikus műtétet hajtottak végre rajta mindössze öt hónapos korában (amely során két apró, 15 centis tüdőt ültettek be egy donortól), akkor sem tudták, működni fog-e egyáltalán.

Ma azonban Imogen egészséges és aktív iskolás kislány, aki idén augusztusban már hatodik alkalommal vett részt a Brit Transzplantációs Játékokon.

Minden egyes mérföldkő hatalmas dolog, mert ezek olyan pillanatok, amelyekről azt mondták, soha nem fognak megtörténni. Amikor diagnosztizálták, rájöttem, milyen rövid az élet. Azt mondták, csak a palliatív ellátás jöhet szóba. Később, egy taxiból láttam egy csapat kisgyereket fényvisszaverő mellényben egy iskolai kiránduláson, és azt gondoltam, Imogennek sosem lesz ilyen élménye. Óriási mérföldkő volt, amikor először vittem be az iskolába... Megváltoztatta a szülői hozzáállásomat

- nyilatkozta édesanyja, a brightoni Hayley.

Bár a kislánynak mindig is gyógyszerekre lesz szüksége, édesanyja rádöbbent arra, hogy mennyire értékes az élet. A gyógyszer gyengíti az immunrendszerét, hogy megakadályozza a beültetett tüdő kilökődését, ugyanakkor elég erősen tartja, hogy leküzdje a fertőzéseket.

Életét egy másik baba, Theo Omondi tüdejének köszönheti, aki tragikus módon mindössze 41 naposan hunyt el.

Rendkívül hálásak vagyunk, amikor Imogenről friss híreket látunk, mert ezek olyan mérföldkövek, amelyeket Theo adománya tett számára lehetővé

- mondták Theo szülei.

Imogent az életmentő beavatkozás idejében a legfiatalabb tüdőátültetésen átesett betegnek tekintették egész Európában - írta a The Sun.