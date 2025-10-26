"Félek, lassan véget ér az én meccsem" – a bohócdoktor idén karácsonykor már nem biztos, hogy eljut a beteg gyerekekhez

Kovács István Ádám 13 évvel ezelőtt egy gyönyörű vállalásba kezdett: úgy döntött beteg gyerekekhez megy be a kórházba, hogy egy kis mosolyt csaljon az arcukra. Ami először még csak egy egyszemélyes küldetésként indult, az mára már országos összefogássá nőtte ki magát. Az Egy Tábla Szeretet több ezer gyereknek teszi elviselhetőbbé a kórházban töltött napjait, a szervezet jövője most azonban veszélybe sodródott, alapítója Ádám, a bohócdoktor ugyanis válságos egészségügyi állapotba került.
Mint oly sokszor az életben, Ádám elhivatottságának is személyes érintettség volt az oka. Történt valami a családjában, amiért úgy döntött beteg gyerekeknek fog mesét olvasni kórházakban. Először a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kezdett bejárni, majd lassan körvonalazódott egy ötlet, hogy miért is ne találkozhatna a gyerekekkel bohóc jelmezbe bújva, vagy karácsony tájékán Mikulásnak öltözve. Így született meg Ádi bohóc karaktere. A meseolvasáshoz aztán társult a csokiosztás ötlete is, ami szemmel láthatóan nagyon tetszett a sok kis betegnek. Az Egy Tábla Szeretet mára több ezer tagot számlál, kampányaihoz pedig volt, hogy olyan nemzetközi cégek is csatlakoztak, mint a GLS vagy a DPD futárszolgálat.
2020-ban 12 ezer táblás csokit és 168 kiló apró édességet osztottak ki beteg gyerekeknek, valamint 28 millió forint összértékű orvosi segédeszközt adtak át a kórházaknak.
A kezdeményezés jövője azonban bizonytalanná vált, ugyanis Ádám nem biztos, hogy tovább tudja csinálni.
Ádám elmondta lapunknak, hogy idén karácsonykor több kórházba is el szeretnének jutni, például Sopronba, Tatabányára és a budapesti gyermekklinikákra is, de ha az állapota tovább romlik, akkor lehet, hogy ez már csak egy be nem teljesült álom marad.
Félek ez már a harcok vége és lassan véget ér az én meccsem. Megfújja a bíró a sípot és elhagyom a pályát...de hát senki sem játszik örökké az életben, ugye?
– fogalmazott.
Pedig Ádám amellett, hogy egy multinacionális cégnél vagyonőrként dolgozik, szabadidejében mindig is önkénteskedett. A Covid-járvány idején beállt a Vöröskereszthez önkéntesként, majd elszegődött a mentősökhöz diszpécsernek, az utóbbi időben pedig egy pszichiátrián is besegít segédápolóként.
Előfordult olyan is, hogy épp kórházban voltam, majd amint meg volt a vizit, mentem át az oltópontokra segíteni az adminisztrációban
– mesélte lapunknak a folyton ténykedő férfi.
Ádám kálváriája egy téves CT eredménnyel indult. Azért került kórházba, mert elkezdett vért köhögni, majd a kórházban félrediagnosztizálták, azt gondolták, hogy a tüdején egy daganat van, amit műtéti úton akartak eltávolítani. Amikor felnyitották Ádám mellkasát, rájöttek, hogy nincs is semmiféle daganat, hanem légmell okozta a rosszulléteit.
Ádám tüdejének, bordáinak és a hátának egy részét el kellett távolítani, aminek következtében elvesztette légzőképessége 80 százalékát és csak légzéstámogatással tud élni.
Állapota azonban folyton romlik, a légzésfunkciója már csak 19 százalékos, a szíve pedig az utóbbi időben a duplájára nőtt. A bohócdoktor egészsége tehát kritikus állapotba került, a tüdőtranszplantáció pedig már nem jöhet szóba, mert orvosai szerint Ádám szervezete azt nem bírná el.
A férfi nemrég a Mátrában vásárolt egy házat, hogy a jó levegő lassítsa kicsit a betegsége lefolyását. Onnan jár fel dolgozni minden egyes nap Budapestre. Egészségügyi állapota miatt azonban vannak munkák, amiket nem kap meg, anyagilag pedig az utóbbi időben nagyon megszorult. Ha nem lenne elég az aggódás amiatt, hogy meddig bírja a szervezete, még a pénzügyi bizonytalanság is nehezíti a mindennapjait.
Segíts te is a bohócdoktornak, hogy idén karácsonykor is beteg gyerekeket tehessen boldogabbá. Az alábbi bejegyzésben megtalálod a számlaszámot, amin keresztül támogathatod Ádámot:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.