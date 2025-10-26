"Félek, lassan véget ér az én meccsem" – a bohócdoktor idén karácsonykor már nem biztos, hogy eljut a beteg gyerekekhez

Kovács István Ádám 13 évvel ezelőtt egy gyönyörű vállalásba kezdett: úgy döntött beteg gyerekekhez megy be a kórházba, hogy egy kis mosolyt csaljon az arcukra. Ami először még csak egy egyszemélyes küldetésként indult, az mára már országos összefogássá nőtte ki magát. Az Egy Tábla Szeretet több ezer gyereknek teszi elviselhetőbbé a kórházban töltött napjait, a szervezet jövője most azonban veszélybe sodródott, alapítója Ádám, a bohócdoktor ugyanis válságos egészségügyi állapotba került.

A bohócdoktor nem adja fel: "amíg van erőm, addig a gyerekekért csinálom"

Fotó: Beküldött

Mint oly sokszor az életben, Ádám elhivatottságának is személyes érintettség volt az oka. Történt valami a családjában, amiért úgy döntött beteg gyerekeknek fog mesét olvasni kórházakban. Először a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára kezdett bejárni, majd lassan körvonalazódott egy ötlet, hogy miért is ne találkozhatna a gyerekekkel bohóc jelmezbe bújva, vagy karácsony tájékán Mikulásnak öltözve. Így született meg Ádi bohóc karaktere. A meseolvasáshoz aztán társult a csokiosztás ötlete is, ami szemmel láthatóan nagyon tetszett a sok kis betegnek. Az Egy Tábla Szeretet mára több ezer tagot számlál, kampányaihoz pedig volt, hogy olyan nemzetközi cégek is csatlakoztak, mint a GLS vagy a DPD futárszolgálat.

2020-ban 12 ezer táblás csokit és 168 kiló apró édességet osztottak ki beteg gyerekeknek, valamint 28 millió forint összértékű orvosi segédeszközt adtak át a kórházaknak.

A kezdeményezés jövője azonban bizonytalanná vált, ugyanis Ádám nem biztos, hogy tovább tudja csinálni.

Az Egy Tábla Szeretet tavaly karácsonykor közel 2800 gyermekágyra juttatott el ajándékot

Fotó: Beküldött

Bohócdoktor nélkül mi lesz a beteg gyerekek karácsonyával?

Ádám elmondta lapunknak, hogy idén karácsonykor több kórházba is el szeretnének jutni, például Sopronba, Tatabányára és a budapesti gyermekklinikákra is, de ha az állapota tovább romlik, akkor lehet, hogy ez már csak egy be nem teljesült álom marad.

Félek ez már a harcok vége és lassan véget ér az én meccsem. Megfújja a bíró a sípot és elhagyom a pályát...de hát senki sem játszik örökké az életben, ugye?

– fogalmazott.

Pedig Ádám amellett, hogy egy multinacionális cégnél vagyonőrként dolgozik, szabadidejében mindig is önkénteskedett. A Covid-járvány idején beállt a Vöröskereszthez önkéntesként, majd elszegődött a mentősökhöz diszpécsernek, az utóbbi időben pedig egy pszichiátrián is besegít segédápolóként.

Előfordult olyan is, hogy épp kórházban voltam, majd amint meg volt a vizit, mentem át az oltópontokra segíteni az adminisztrációban

– mesélte lapunknak a folyton ténykedő férfi.