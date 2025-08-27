Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Till Tamás halála: ezt a végleges és fájdalmas döntést hozták a szülők

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 16:00
Sírkövet szeretnének állíttatni a negyed évszázadon át eltűntként keresett, majd holtan előkerült bajai kisfiú szülei. Till Tamás szülei azonban egyre nehezebben élnek.
Sírkövet keresnek a 11 évesen elhunyt gyermeküknek Till Tamás szülei. Mint arról a Bors is beszámolt, a bajai kisfiú 2000-ben, gyermeknapon ment el otthonról, hogy a közeli vadasparkban megnézze a nem sokkal korábban született kiscsikót. Kerékpárra ült, és az útról még vissza is integetett az édesapjának. Mátyás akkor látta utoljára gyermekét.

Till Tamás
Till Tamás nyughelye fölé sírkövet emelhetnek  / Fotó: Bors

A kisfiú soha többé nem tért haza. A szülei negyed évszázadon keresztül reménykedtek abban, hogy Tamás egy nap felbukkan, 2024 nyarán azonban egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerültek a gyermek földi maradványai. A rendőrség a tragédia idején 16 éves F. Jánost gyanúsítja a gyilkosság elkövetésével. Tamáskát a megtalálása évében, december 5-én temették el.

Katalin és Mátyás naponta felkeresi gyermekük nyughelyét. A Borsnak most elmondták: hamarosan eldöntik, milyen legyen Tamáska sírköve.

Még nem tudjuk, hogy pontosan melyiket választjuk. Ugyan egy hármas sírhelyet váltottunk meg a temetőben, de az biztos, hogy egyelőre csak egy egyszemélyes sírkövet veszünk, ha egyáltalán tudunk. Tamáska sírja mellett nemrég készült el egy hármas sírkő, ami több millió forintba került. Ennyi pénzt sajnos nem tudunk kigazdálkodni a nyugdíjunkból. Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel, mert nem szeretnénk magunkat eladósítani. A törlesztőrészletekkel túl nagy anyagi kockázatot vállalnánk, a házunkat pedig nem veszíthetjük el

– mondta az édesapa, és hozzátette: a gyermekük elvesztése miatti fájdalmuk továbbra sem enyhül, és biztosak benne, hogy soha nem is fog.

Till Tamás
Katalin és Mátyás máig meghagyta kisfiuk szobáját  Fotó: Bors

Tamáska eltűnése, illetve a halála miatt minden értelemben tönkrement az életünk. Anyagilag is, hiszen a kisfiunk keresésére annak idején nagyon sokat költöttünk. A normális az lett volna, ha taníttatására és az önálló életben való elindulására fordítjuk a pénzünket, most azonban a sírkövére kell költenünk. Ez roppant igazságtalan 

– zárta sorait Mátyás.

 

