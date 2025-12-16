Döntött a bíróság Till Tamás feltételezett gyilkosának jövőjéről

Továbbra sincs vádemelés Till Tamás halála ügyében, a feltételezett gyilkos jövőjéről azonban döntött a bíróság.

Till Tamás szüleit összetörte gyermekük elvesztése Fotó: Bors

Mint ismert, a 11 éves Till Tamásnak még 2000. május 28-án veszett nyoma. A bajai kisfiú az otthonából biciklivel indult lovagolni a közeli vadasparkba. A kerékpárját ugyan megtalálták, de Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Szüleiben mindvégig pislákolt a remény lángja, annak ellenére, hogy az idő múlásával sajnos egyre kevesebb volt az esély, hogy a kamasz előkerüljön. Aztán 2024-ben, közel negyed évszázaddal az eltűnést követően a rendőrség áttörést ért el: először Till Tamás holtteste került elő egy bajai tanya melléképületének betonja alól, majd pedig a hatóságok látókörébe került F. János, aki a gyanú szerint végzett a kisfiúval. A nyomozás miatt Till Tamás szülei csak hónapokkal később, tavaly december 5-én adhatták meg gyermeküknek a végtisztességet.

Börtönben karácsonyozik Till Tamás feltételezett gyilkosa

A rendőrség végül pár hete, december legelején lezárta a Till Tamás-gyilkosság nyomozását, az iratokat pedig átadták az ügyészségnek. A 24.hu információi szerint a vádemelés kérdésében még nem született döntés, ugyanakkor Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője elárulta: F. János letartóztatását két hónappal meghosszabbította a bíróság, azaz az ünnepeket egészen biztosan a rácsok mögött tölti a férfi.