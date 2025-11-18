„Az életet kaptuk, és továbbadhatjuk” – Egyetlen donor akár hat életet is megmenthet

2015-ben Vincze Balázsné, Lilla élete egyik legnagyobb próbáját élte át: rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak az akkor 7 és fél éves kislányánál. A kemoterápiás kezeléseknek köszönhetően a daganat műthető állapotba került, de annyira körülfonta a szívből a májba tartó ereket, hogy csak a máj eltávolításával lehetett teljesen megszüntetni a tumort. A kislány élete ezért májtranszplantációt igényelt. Azóta Lilla közel 10 éve elhivatott közösségi tag, a transzplantáció fontosságát hangsúlyozza!

Lilla kislányát a transzplantáció mentette meg, májátültetésen esett át. (Fotó: Olvasói)

"Egy elhunyt donor átlagosan hat életet ment" - transzplantáció az életért

Lilla saját tapasztalatán keresztül látta, hogy a transzplantáció – vagy más néven szervdonáció – nem csupán szimbolikus cselekedet. A donáció megmentette kislánya életét, és lehetőséget teremtett számára, hogy teljes életet élhessen. A kislány már nem beteg, mert megkapta a létfontosságú májat, és a műtétet követően a Transzplantációs Alapítvány segítségével sportolóvá vált.

Szülőként ez volt a legnehezebb időszak az életünkben. Kaptunk terápiás segítséget, és ekkor talált ránk a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért. Elmentünk a táborukba, ahol találkoztunk 80 hasonló sorsú gyermekkel, akik már átestek szervátültetésen. Láttuk, hogy van élet: a gyerekek sportolnak, barátkoznak, ösztönzik egymást, összetartoznak. Ez nekünk is hatalmas erőt adott. Azóta kurátorként dolgozom, mert éreztem, mennyire fontos, hogy más érintett szülők, gyerekek ne érezzék magukat egyedül. Ezek a találkozások, nemcsak a mi életünket változtatta meg, hanem rengeteg más gyermekét is. A transzplantált gyerekek nem akármilyen életet élnek, és mindezért is nagyon megérte a szerv felajánlása. Hálásak vagyunk

– meséli Lilla.

Lilla története jól példázza, hogy a szervdonáció nem elmélet vagy szimbólum, hanem valódi életmentő lehetőség, amely új esélyt ad a gyerekeknek a teljes, aktív életre.

Dr. Mihály Sándor a Transzplantációs világnapi megemlékezésen azt mondta, akinek a szavát szeretném idézni, hogy: egy elhunyt donor kb. 6 életet tud megmenteni, és ezzel 60 életévet ajándékozhat különböző embernek. Gondoljunk bele, hogy az ő esetleges gyermekei, unokái mi mindent köszönhetnek a donornak. A szervátültetés tehát sok esetben életeket ment, megajándékozza az embereket a holnap lehetőségével. Mint ahogyan a kislányomnál is így történt. Én ezért nagyon hálás vagyok, és remélem, megértik az emberek a szervátültetés életmentő fontosságát

- teszi hozzá Lilla.