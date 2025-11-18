„Az életet kaptuk, és továbbadhatjuk” – Egyetlen donor akár hat életet is megmenthet

2015-ben Vincze Balázsné, Lilla élete egyik legnagyobb próbáját élte át: rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak az akkor 7 és fél éves kislányánál. A kemoterápiás kezeléseknek köszönhetően a daganat műthető állapotba került, de annyira körülfonta a szívből a májba tartó ereket, hogy csak a máj eltávolításával lehetett teljesen megszüntetni a tumort. A kislány élete ezért májtranszplantációt igényelt. Azóta Lilla közel 10 éve elhivatott közösségi tag, a transzplantáció fontosságát hangsúlyozza!
Lilla saját tapasztalatán keresztül látta, hogy a transzplantáció – vagy más néven szervdonáció – nem csupán szimbolikus cselekedet. A donáció megmentette kislánya életét, és lehetőséget teremtett számára, hogy teljes életet élhessen. A kislány már nem beteg, mert megkapta a létfontosságú májat, és a műtétet követően a Transzplantációs Alapítvány segítségével sportolóvá vált.
Szülőként ez volt a legnehezebb időszak az életünkben. Kaptunk terápiás segítséget, és ekkor talált ránk a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért. Elmentünk a táborukba, ahol találkoztunk 80 hasonló sorsú gyermekkel, akik már átestek szervátültetésen. Láttuk, hogy van élet: a gyerekek sportolnak, barátkoznak, ösztönzik egymást, összetartoznak. Ez nekünk is hatalmas erőt adott. Azóta kurátorként dolgozom, mert éreztem, mennyire fontos, hogy más érintett szülők, gyerekek ne érezzék magukat egyedül. Ezek a találkozások, nemcsak a mi életünket változtatta meg, hanem rengeteg más gyermekét is. A transzplantált gyerekek nem akármilyen életet élnek, és mindezért is nagyon megérte a szerv felajánlása. Hálásak vagyunk
– meséli Lilla.
Lilla története jól példázza, hogy a szervdonáció nem elmélet vagy szimbólum, hanem valódi életmentő lehetőség, amely új esélyt ad a gyerekeknek a teljes, aktív életre.
Dr. Mihály Sándor a Transzplantációs világnapi megemlékezésen azt mondta, akinek a szavát szeretném idézni, hogy: egy elhunyt donor kb. 6 életet tud megmenteni, és ezzel 60 életévet ajándékozhat különböző embernek. Gondoljunk bele, hogy az ő esetleges gyermekei, unokái mi mindent köszönhetnek a donornak. A szervátültetés tehát sok esetben életeket ment, megajándékozza az embereket a holnap lehetőségével. Mint ahogyan a kislányomnál is így történt. Én ezért nagyon hálás vagyok, és remélem, megértik az emberek a szervátültetés életmentő fontosságát
- teszi hozzá Lilla.
A szervdonáció azonban Magyarországon sokszor tabu téma. Sokan félnek beszélni a halálról, az utolsó rendelkezésről vagy a szervfelajánlásról. Pedig a feltételezett szervdonáció elve alapján, ha valaki nem tiltakozott, agyhalál esetén potenciális donor lesz.
Lilla szerint a szervátültetés nem csupán statisztika: a kislánya életét is egy donor mentette meg.
Ez a gesztus maga az élet. A döntés több száz ember életére van hatással, a családokra, barátokra, a jövő generációira
- emeli ki a fiatal anya.
A Transzplantációs Alapítvány a táborban sporttal és közösséggel erősíti a gyerekeket. A rendszeres testmozgás akár 30%-kal is meghosszabbíthatja a beültetett szervek egészségét, miközben a gyerekek kivételes emberekké válnak. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége később is segíti őket, hogy nemzetközi versenyeken is részt vehessenek. Világbajnokságokra mennek, és nyernek.
Magyarországon mostanra megtörtént a 13 ezredik szervátültetés, így minden kétezredik magyar szervátültetett. Ez a szám jól mutatja, mennyire különleges a mi családunk. A közösségünk jó példája annak, hogy a szervdonáció mennyire fontos. Az emberek élete összefonódik, történetek szövődnek, és hálájuk és élet szeretetük élő példa mindenki számára. A döntés a szervadományozásról több száz ember életét érintheti, megmentheti. Ezért támogassuk, az életet
– zárja gondolatait Lilla, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Érdekelnek a részletek? Nézd meg videón:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.