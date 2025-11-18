14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Az életet kaptuk, és továbbadhatjuk” – Egyetlen donor akár hat életet is megmenthet

transzliteráció
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 09:00
Transzplantációs Alapítványszívszorító történet
Egyetlen donor döntése több száz ember életét változtathatja meg. Magyarországon már megtörtént a 13 ezredik szervátültetés. Ma Magyarországon minden kétezredik ember érintett a transzplantációban. A szervdonáció tehát nem csupán elmélet vagy szimbólum: valós életet ment, reményt ad és összekapcsolja az emberek történeteit! Mutatjuk Lilla történetét!

2015-ben Vincze Balázsné, Lilla élete egyik legnagyobb próbáját élte át: rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak az akkor 7 és fél éves kislányánál. A kemoterápiás kezeléseknek köszönhetően a daganat műthető állapotba került, de annyira körülfonta a szívből a májba tartó ereket, hogy csak a máj eltávolításával lehetett teljesen megszüntetni a tumort. A kislány élete ezért májtranszplantációt igényelt. Azóta Lilla közel 10 éve elhivatott közösségi tag, a transzplantáció fontosságát hangsúlyozza!

transzplantáció
Lilla kislányát a transzplantáció mentette meg, májátültetésen esett át. (Fotó: Olvasói)

"Egy elhunyt donor átlagosan hat életet ment" - transzplantáció az életért 

Lilla saját tapasztalatán keresztül látta, hogy a transzplantáció – vagy más néven szervdonáció – nem csupán szimbolikus cselekedet. A donáció megmentette kislánya életét, és lehetőséget teremtett számára, hogy teljes életet élhessen. A kislány már nem beteg, mert megkapta a létfontosságú májat, és a műtétet követően a Transzplantációs Alapítvány segítségével sportolóvá vált.

Szülőként ez volt a legnehezebb időszak az életünkben. Kaptunk terápiás segítséget, és ekkor talált ránk a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért. Elmentünk a táborukba, ahol találkoztunk 80 hasonló sorsú gyermekkel, akik már átestek szervátültetésen. Láttuk, hogy van élet: a gyerekek sportolnak, barátkoznak, ösztönzik egymást, összetartoznak. Ez nekünk is hatalmas erőt adott. Azóta kurátorként dolgozom, mert éreztem, mennyire fontos, hogy más érintett szülők, gyerekek ne érezzék magukat egyedül. Ezek a találkozások, nemcsak a mi életünket változtatta meg, hanem rengeteg más gyermekét is. A transzplantált  gyerekek nem akármilyen életet élnek, és mindezért is nagyon megérte a szerv felajánlása. Hálásak vagyunk

– meséli Lilla.

Lilla története jól példázza, hogy a szervdonáció nem elmélet vagy szimbólum, hanem valódi életmentő lehetőség, amely új esélyt ad a gyerekeknek a teljes, aktív életre.

Dr. Mihály Sándor a Transzplantációs világnapi megemlékezésen azt mondta, akinek a szavát szeretném idézni, hogy: egy elhunyt donor kb. 6 életet tud megmenteni, és ezzel 60 életévet ajándékozhat különböző embernek. Gondoljunk bele, hogy az ő esetleges gyermekei, unokái mi mindent köszönhetnek a donornak. A szervátültetés tehát sok esetben életeket ment, megajándékozza az embereket a holnap lehetőségével. Mint ahogyan a kislányomnál is így történt. Én ezért nagyon hálás vagyok, és remélem, megértik az emberek a szervátültetés életmentő fontosságát

- teszi hozzá Lilla. 

A szervdonáció azonban Magyarországon sokszor tabu téma. Sokan félnek beszélni a halálról, az utolsó rendelkezésről vagy a szervfelajánlásról. Pedig a feltételezett szervdonáció elve alapján, ha valaki nem tiltakozott, agyhalál esetén potenciális donor lesz. 

Lilla szerint a szervátültetés nem csupán statisztika: a kislánya életét is egy donor mentette meg. 

Ez a gesztus maga az élet. A döntés több száz ember életére van hatással, a családokra, barátokra, a jövő generációira

- emeli ki a fiatal anya. 

Vincze Balázsné Lilla ma a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Az szervdonáció fontosságát hangsúlyozta a Transzplantációs Világnapon is. (Fotó: Olvasói)

A Transzplantációs Alapítvány a táborban sporttal és közösséggel erősíti a gyerekeket. A rendszeres testmozgás akár 30%-kal is meghosszabbíthatja a beültetett szervek egészségét, miközben a gyerekek kivételes emberekké válnak. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége később is segíti őket, hogy nemzetközi versenyeken is részt vehessenek. Világbajnokságokra mennek, és nyernek. 

Magyarországon mostanra megtörtént a 13 ezredik szervátültetés, így minden kétezredik magyar szervátültetett. Ez a szám jól mutatja, mennyire különleges a mi családunk. A közösségünk jó példája annak, hogy a szervdonáció mennyire fontos. Az emberek élete összefonódik, történetek szövődnek, és hálájuk és élet szeretetük élő példa mindenki számára. A döntés a szervadományozásról több száz ember életét érintheti, megmentheti. Ezért támogassuk, az életet

 – zárja gondolatait Lilla, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi elnöke. 

Érdekelnek a részletek? Nézd meg videón:

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu