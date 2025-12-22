„Az unalmas házasságom egy szeretőhöz vezetett, aki egy szó nélkül elhagyott”

Egy 55 éves férfi számolt be arról, hogy 12 évig volt kapcsolatban egy számára nagyon különleges nővel, Dawn-nal. Amikor megismerkedtek, mindketten házasok voltak, de ez a szerető számára sem volt akadály.

Viharos kapcsolat alakult ki a szeretővel

A férfi hamar beleszeretett a nőbe, és miután mindketten elváltak a házastársainktól, továbbra is együtt maradtak.

Két gyermekem van. Dawn nem jött ki jól az idősebbikkel. A lányom nem volt udvariatlan, de nyilvánvalóan nem kedvelte Dawnt. Megkértem Dawn kezét, és igent mondott. A következő hónapokban azonban egyre zaklatottabb lett, majd visszaadta a jegygyűrűt

– mesélte a neve elhallgatását kérő férfi.

A szerető egyszerűen felszívódott

Ezután a kapcsolat több hullámvölgyet is megélt, mégis, a férfi három évvel később ismét felvetette a házasság lehetőségét.

Erre karácsony környékén eltűnt. Hat hónap telt el, és semmi. Négy hónap után írtam neki egy üzenetet, de nem válaszolt. Most terápiára járok.

A férfi azért kérte a nypost.com párkapcsolati szakértőjének segítségét, mert nem tudja, hogyan lépjen tovább. Úgy érzi, egy elköteleződéstől tartó nővel volt dolga, és most nagyon összezavarodott.

Örülök, hogy terápiára jár, mert ott a helye. Nem tudom, mit érzett meg a lánya Dawn-nal kapcsolatban, de talán érdemes lenne megkérdeznie tőle. Ha megteszi, értékes felismeréseket tehet. A terapeutája talán képes megmagyarázni, mi Dawn problémája, de bármi is legyen az, ez már nem az Ön gondja. Ha ez a nő valaha újra felvenné Önnel a kapcsolatot, FUSSON az ellenkező irányba!

– javasolta a szakember.