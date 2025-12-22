KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Az unalmas házasságom egy szeretőhöz vezetett, aki egy szó nélkül elhagyott”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 19:00
Több mint tíz év után különösen fájó pont ez a férfi életében. A szerető egy szó nélkül tűnt el.
Egy 55 éves férfi számolt be arról, hogy 12 évig volt kapcsolatban egy számára nagyon különleges nővel, Dawn-nal. Amikor megismerkedtek, mindketten házasok voltak, de ez a szerető számára sem volt akadály. 

A férfi kapcsolata viharosan alakult a szeretővel.
Viharos kapcsolat alakult ki a szeretővel
Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

A férfi hamar beleszeretett a nőbe, és miután mindketten elváltak a házastársainktól, továbbra is együtt maradtak.

Két gyermekem van. Dawn nem jött ki jól az idősebbikkel. A lányom nem volt udvariatlan, de nyilvánvalóan nem kedvelte Dawnt. Megkértem Dawn kezét, és igent mondott. A következő hónapokban azonban egyre zaklatottabb lett, majd visszaadta a jegygyűrűt

– mesélte a neve elhallgatását kérő férfi. 

A szerető egyszerűen felszívódott

Ezután a kapcsolat több hullámvölgyet is megélt, mégis, a férfi három évvel később ismét felvetette a házasság lehetőségét.

Erre karácsony környékén eltűnt. Hat hónap telt el, és semmi. Négy hónap után írtam neki egy üzenetet, de nem válaszolt. Most terápiára járok. 

A férfi azért kérte a nypost.com párkapcsolati szakértőjének segítségét, mert nem tudja, hogyan lépjen tovább. Úgy érzi, egy elköteleződéstől tartó nővel volt dolga, és most nagyon összezavarodott.

Örülök, hogy terápiára jár, mert ott a helye. Nem tudom, mit érzett meg a lánya Dawn-nal kapcsolatban, de talán érdemes lenne megkérdeznie tőle. Ha megteszi, értékes felismeréseket tehet. A terapeutája talán képes megmagyarázni, mi Dawn problémája, de bármi is legyen az, ez már nem az Ön gondja. Ha ez a nő valaha újra felvenné Önnel a kapcsolatot, FUSSON az ellenkező irányba!

– javasolta a szakember.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
