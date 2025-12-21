„Túl lelkes és ez már szinte taszít. Nem tudom, mit tegyek az új párommal”

Online, névtelenül kért tanácsot egy húszas éveiben járó nő, aki ugyan csak néhány hete randizik új kiszemeltjével, máris kissé túl soknak érzi őt. Kiemelte, a srác vonzó és érdekes, de túl lelkes és ez kezdi taszítani őt. Hozzátette, nincs hozzászokva az ekkora figyelemhez egy kapcsolat elején. Pláne, hogy korábbi párkapcsolatai sosem ilyenek voltak. Akkor ugyanis leginkább azon gondolkozott, egyáltalán érdeklődtek-e iránta.

Túl lelkes új társa, ez pedig inkább taszítja. Fotó: Rostyslav Oleksin

Túl lelkes új társa, ez pedig inkább taszítja

Eddig már együtt elutaztunk egy hétvégére, este elmentem vele inni a kollégáival, találkoztam a szüleivel, a húgával és a kutyájával is, és állandóan üzeneteket ír nekem. Nem tudom, hogy túl sokat agyalok-e ezen, vagy hálátlan vagyok. A barátaim mind azt mondják, hogy nagyszerű, de ők csak pár alkalommal találkoztak vele egy gyors ital erejéig. Nem tudom, mit tegyek. Javasoljam, hogy vegyünk egy kicsit vissza a tempóból? Hiányzik a saját tér, és szükségem lenne egy kis egyedüllétre, hogy átgondoljam, mit érzek. Nem akarom megbántani, ráadásul az is lehet, hogy ő a tökéletes társ számomra. Ez a helyzet intő jel, vagy inkább nyitottabbnak kellene lennem a romantikára?

- tette fel kérdését az összezavarodott nő, akinek történetét olvasva közölték vele, nem kell pánikba esnie, de át kell gondolnia mit is akar. Ezen felül pedig őszintének kell lennie a másikkal:

Elég annyit mondanod, hogy élvezed vele az együttlétet, de a dolgok gyorsan haladnak, és szükséged van egy kis időre magadnak, illetve az életed többi fontos szereplőjének. Magyarázd el, hogy nem vagy hozzászokva ehhez a szintű lelkesedéshez, és még próbálod feldolgozni. Ha igazán kedveled, és el tudsz képzelni vele közös jövőt, akkor ne félj kimondani, mit érzel. Kezdd úgy a kapcsolatot, ahogyan folytatni szeretnéd: nyitottsággal és őszinteséggel

- tanácsolták neki.

(via)