Kíméletlen harcot vív az idővel Dominik: így van most a Duchenne-szindrómás kisfiú

Dubaji génterápiára gyűjtenek Sági Dominik szülei. Az öt és fél éves gyermek szüleivel a Baranya vármegyei Zengővárkonyban él, és Duchenne-szindrómában szenved. A gyermek izmai a betegség következtében folyamatosan leépülnek.
Egyetlen hatásos gyógymód létezik, ami megakadályozhatja végtagok, és a légző- és szívizmok leépülését. A költséges terápiát Dubajban végeznék el Dominikon. A családot ez nagy kihívás elé állítja. Összesen 1,3 milliárd forintot kell előteremteniük, hogy a gyermekük meggyógyuljon.
Dominik nagycsoportos az óvodában, és szerencsére jól van. A betegség tünetei nem jelentkeztek még nála, ezért különösen fontos, hogy időben megkaphassa a kezelést, mert így meg lehet akadályozni az izmok leépülését.
A család minden alkalmat megragad, hogy előteremtsék a gyermekük gyógyulásának árát.
Bízunk benne, hogy sokan mellénk állnak, és segítenek Dominiknak. A hétvégén jótékonysági, karácsonyi bált rendezünk Pécsen a Pécsi Tudomány Egyetem Dr. Romhányi György aulájában, 2025. december 13.-án. Az esemény 18 órakor kezdődik. Retró szendvicsek és tombola is lesz. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk a bál megszervezéséhez, ahol a Perfect zenekar fog zenélni, és adománygyűjtő doboz is ki lesz kihelyezve
– árulja el a gyermek édesanyja Sági Judit, aki abban bízik, hogy sokan melléjük állnak az idővel futott versenyükben. Fontos, hogy a lehető leghamarabb összejöjjön a génterápia ára, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsák Dominik izmainak leépülését.
ITT tudod nyomon követni Dominik életét!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.