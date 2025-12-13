Kíméletlen harcot vív az idővel Dominik: így van most a Duchenne-szindrómás kisfiú

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 16:00
Egy Duchenne-szindrómában szenvedő gyermek gyógykezelése a tét. Sági Dominikért rendeznek a hétvégén jótékonysági bált Pécsen

Dubaji génterápiára gyűjtenek Sági Dominik szülei. Az öt és fél éves gyermek szüleivel a Baranya vármegyei Zengővárkonyban él, és Duchenne-szindrómában szenved. A gyermek izmai a betegség következtében folyamatosan leépülnek.

Sági Dominik szülei génterápiára gyűjtenek

Egyetlen hatásos gyógymód létezik, ami megakadályozhatja végtagok, és a légző- és szívizmok leépülését. A költséges terápiát Dubajban végeznék el Dominikon. A családot ez nagy kihívás elé állítja. Összesen 1,3 milliárd forintot kell előteremteniük, hogy a gyermekük meggyógyuljon.

Dominikért jótékonysági karácsonyi bált rendeznek Pécsen, a Pécsi Tudomány Egyetem Dr. Romhányi György aulájában, 2025. december 13.-án 
Dominik nagycsoportos az óvodában, és szerencsére jól van. A betegség tünetei nem jelentkeztek még nála, ezért különösen fontos, hogy időben megkaphassa a kezelést, mert így meg lehet akadályozni az izmok leépülését. 

Jótékonysági bált rendeznek Pécsen Dominikért

A család minden alkalmat megragad, hogy előteremtsék a gyermekük gyógyulásának árát.

Bízunk benne, hogy sokan mellénk állnak, és segítenek Dominiknak. A hétvégén jótékonysági, karácsonyi bált rendezünk Pécsen a Pécsi Tudomány Egyetem Dr. Romhányi György aulájában, 2025. december 13.-án. Az esemény 18 órakor kezdődik. Retró szendvicsek és tombola is lesz. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk a bál megszervezéséhez, ahol a Perfect zenekar fog zenélni, és adománygyűjtő doboz is ki lesz kihelyezve 

– árulja el a gyermek édesanyja Sági Judit, aki abban bízik, hogy sokan melléjük állnak az idővel futott versenyükben. Fontos, hogy a lehető leghamarabb összejöjjön a génterápia ára, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsák Dominik izmainak leépülését.

ITT tudod nyomon követni Dominik életét!

 

