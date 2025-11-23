Te is fülpiszkálóhoz nyúlsz? Így tisztíthatod biztonságosan a füled

A hallójárat bőre az egyik legérzékenyebb terület a testben. A fülzsír (cerumen) nem szennyeződés, hanem védőanyag: nedvesen tartja a bőrt, megakadályozza a kiszáradást és a fertőzések kialakulását. A fül öntisztuló szerv – a fülzsír fokozatosan kifelé vándorol, majd a külső hallójáratnál magától eltávolítható. Ezt szem előtt tartva fontos, hogy megfelelő módon, biztonságosan végezzük otthon a fültisztítást, vagy szükség esetén felkeressünk egy szakorvost.

A fülpiszkálóval való fültisztítás veszélyes is lehet.

Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

A fülpiszkáló mítosza – miért árt, ha belenyúlsz?

Sokan úgy gondolják, a napi higiénia része a fültisztítás is. A legtöbben fültisztító pálcikát használnak, pedig ez a szokás többet árthat, mint amennyit használ. A helyes fültisztításról dr. Pap István fül-orr-gégész főorvost kérdeztük.

„A legfontosabb, amit mindenkinek tudnia kell: a fül öntisztító mechanizmussal rendelkezik” – hangsúlyozta dr. Pap István. „A hallójárat belső része fokozatosan kifelé mozdítja a fülzsírt, így az természetes úton távozik. A fültisztító pálca használata gyakran csak mélyebbre tolja a fülzsírt, ezáltal dugulást, gyulladást és akár dobhártyasérülést is okozhat” – figyelmeztetett a szakértő, kiemelve, hogy a fülzsírnak fontos szerepe van. „A fülzsír védőanyag; megakadályozza, hogy por, víz vagy baktériumok jussanak a hallójáratba, ezenkívül védi a bőrt a kiszáradástól. Nem cél mindet eltávolítani. A túlzott tisztítás irritációt, sérülést vagy ekcémát is kiválthat a hallójáratban” – tette hozzá.

Fültisztítás helyesen

Dr. Pap István szerint otthon csak a fülkagylót és a hallójárat elejét célszerű tisztítani langyos vízzel és puha törölközővel vagy zsebkendővel. A legjobb, ha zuhanyzás után óvatosan szárazra töröljük a fülünket. A hallójárat belső részéhez ugyanakkor nem kell és nem is szabad hozzányúlni. Aki hajlamos sárga, keményebb és nagyobb fülzsírdugóra, az használhat fülzsíroldó spray-t vagy olajat. A fülgyertya alkalmazása kerülendő, az ugyanis égési sérülést, viaszdugót vagy akár dobhártyasérülést is okozhat.

Ha halláscsökkenést, teltségérzetet vagy dugulást tapasztalunk, sose próbáljuk otthon „kitisztítani” a fülünket vízzel vagy tárgyakkal. Ilyenkor a hallójáratban valószínűleg már kialakult egy fülzáró dugó, amelyet orvosi körülmények között, szakszerű öblítéssel vagy vákuumos eszközzel biztonságosan el lehet távolítani.

A makacs fülzsír eltávolítása fül-orr-gégészeti rendelőben gyors, biztonságos és fájdalommentes. A pálcika csak bajt okoz, bízd inkább szakemberre a füled egészségét

– emelte ki dr. Pap István fül-orr-gégész főorvos.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: