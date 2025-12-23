"Tetteivel mutatja az utat" - sztrókja után is társait segíti Rideg Józsi

Ez az alkalom nem csupán az év végi ünneplésről szólt, hanem az év lezárásáról is, valamint mindannak a jónak az összegzéséről, ami az elmúlt időszakban végigkísérte ezeknek az embereknek az életét és küzdelmeit. Rideg Józsi az Afázia Egyesületben, a Kőbányai Sztrók Klubban és a Hangadó Együttesben is kiemelkedő személyiség: társai az „Év embere” díjjal jutalmazták önzetlen segítségéért és példamutató közösségi munkájáért.

Rideg Józsi az Afázia Egyesület karácsonyi rendezvényén – a beszédnehézségei ellenére tetteivel, jelenlétével és segítőkészségével mutat példát közösségének. (Fotó: olvasói)

Így lett Rideg Józsi hangadó az afáziások körében!

Józsi bár nehezen, darabosan beszél, mégis elmesélte történetét. Egész életében a Ganz gyárban dolgozott gépészmérnökként, egészen a gyár bezárásáig, amikor ő is nyugdíjba vonult. A nyugdíjazását követően azonban sztrók érte, amely elvette beszédkészségét, így afáziássá vált.

Az afázia jelentése „beszédtelenség” – olyan állapotot jelöl, amelyben baleset, sztrók vagy más agyi sérülés következtében az érintettek részben vagy teljesen elveszítik a beszédkészségüket. Józsi is ebben az állapotban él, ennek ellenére rendkívüli segítőkészség jellemzi: kerekesszékes sorstársát mindenhova tolja, ahol csak szükség van rá, csendben, természetes odaadással segít másokat.

Józsi igazi úriember: amennyire a beszéde engedi, mindig udvarias és figyelmes. Mindig ápolt, jól öltözködik, megjelenése rendezett, viselkedése tisztességes, kedvessége pedig minden helyzetben megmutatkozik. Szerény ember, aki a beszéd nehézségei ellenére is állandóan segít másokon, jelenléte biztonságot és nyugalmat ad a közösségnek. Ha jellemezni kellene Józsit, azt mondanám, ő a Hangadó Együttes éneklő közösségének valódi hangadója, vezéregyéniség, aki nem szavakkal, hanem tettekkel és példamutatással vezet másokat. Társai nagyon szeretik, ő pedig mindezt elképesztő odaadással és segítőkészséggel hálálja meg.

- mondja Kiss Judit Kiss pszichológus, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője, aki ezeket az embereket a tenyerén hordozza.

Az Afáziások Együttesében vannak, akik eleve agyi károsodással élnek, például oxigénhiány vagy más fogyatékosság következtében. Számukra az önkifejezés nehézzé válik, a mindennapi kommunikáció pedig komoly kihívást jelent. Egy súlyos agyi sérülés után ezek az emberek rendkívüli nehézségekkel szembesülnek, amikor újra helyet szeretnének találni maguknak a társadalomban: a munkában, a kapcsolatokban, vagy akár a legegyszerűbb beszédhelyzetekben.