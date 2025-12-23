"Tetteivel mutatja az utat" - sztrókja után is társait segíti Rideg Józsi

Ez az alkalom nem csupán az év végi ünneplésről szólt, hanem az év lezárásáról is, valamint mindannak a jónak az összegzéséről, ami az elmúlt időszakban végigkísérte ezeknek az embereknek az életét és küzdelmeit. Rideg Józsi az Afázia Egyesületben, a Kőbányai Sztrók Klubban és a Hangadó Együttesben is kiemelkedő személyiség: társai az „Év embere” díjjal jutalmazták önzetlen segítségéért és példamutató közösségi munkájáért.
Józsi bár nehezen, darabosan beszél, mégis elmesélte történetét. Egész életében a Ganz gyárban dolgozott gépészmérnökként, egészen a gyár bezárásáig, amikor ő is nyugdíjba vonult. A nyugdíjazását követően azonban sztrók érte, amely elvette beszédkészségét, így afáziássá vált.
Az afázia jelentése „beszédtelenség” – olyan állapotot jelöl, amelyben baleset, sztrók vagy más agyi sérülés következtében az érintettek részben vagy teljesen elveszítik a beszédkészségüket. Józsi is ebben az állapotban él, ennek ellenére rendkívüli segítőkészség jellemzi: kerekesszékes sorstársát mindenhova tolja, ahol csak szükség van rá, csendben, természetes odaadással segít másokat.
Józsi igazi úriember: amennyire a beszéde engedi, mindig udvarias és figyelmes. Mindig ápolt, jól öltözködik, megjelenése rendezett, viselkedése tisztességes, kedvessége pedig minden helyzetben megmutatkozik. Szerény ember, aki a beszéd nehézségei ellenére is állandóan segít másokon, jelenléte biztonságot és nyugalmat ad a közösségnek. Ha jellemezni kellene Józsit, azt mondanám, ő a Hangadó Együttes éneklő közösségének valódi hangadója, vezéregyéniség, aki nem szavakkal, hanem tettekkel és példamutatással vezet másokat. Társai nagyon szeretik, ő pedig mindezt elképesztő odaadással és segítőkészséggel hálálja meg.
- mondja Kiss Judit Kiss pszichológus, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője, aki ezeket az embereket a tenyerén hordozza.
Az Afáziások Együttesében vannak, akik eleve agyi károsodással élnek, például oxigénhiány vagy más fogyatékosság következtében. Számukra az önkifejezés nehézzé válik, a mindennapi kommunikáció pedig komoly kihívást jelent. Egy súlyos agyi sérülés után ezek az emberek rendkívüli nehézségekkel szembesülnek, amikor újra helyet szeretnének találni maguknak a társadalomban: a munkában, a kapcsolatokban, vagy akár a legegyszerűbb beszédhelyzetekben.
Budapesten azonban gyakran találkoznak ezek az emberek. Nem csupán azért, hogy hasonló sorsú társaik körében lehessenek, hanem azért is, hogy valami egészen különlegeset hozzanak létre együtt: az éneket. Elsőre talán nem tűnik rendkívülinek, ám amikor bárki ellátogat hozzájuk, világossá válik, milyen mély jelentősége van a beszédhibás emberek éneklésének. Amint felcsendül az első dallam, olyan atmoszféra születik, mely magával ragadó és felemelő. A szeretet, az alázat és az összetartozás érzése szinte tapinthatóvá válik. Ebben a környezetben Józsi kimagasló, és példát mutat társainak.
Sok mindent elvett tőlem a sztrók… főleg a beszédet. De itt nem baj, ha lassan mondom, énekelek helyette. Azért vagyok itt, mert jó emberek vesznek körül, és én is szeretnék nekik adni, amennyit csak tudok. Nehéz beszélni, sok szó nem jön, de itt… az éneklésnél… együtt vagyunk, értenek engem. Ha tudok segíteni a többieknek, az ad erőt nekem, ez az én hangom valójában most.
- meséli darabosan Józsi.
Amikor valaki énekelni kezd, nemcsak az artikulációs készségek aktiválódnak, hanem az érzelmi központok is bekapcsolnak. A zene érzelmi biztonságot nyújt, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a beszéd újra elindulhasson. Nagy öröm számomra, hogy létrejött egy olyan közösség, amelynek a zene a mozgatórugója, és hogy Józsi az afáziával élők egyik legszebb példája arra, miként lehet a zene segítségével rehabilitálódni, közösséghez tartozni és jót tenni egymásért. Rideg József a Hangadó kemény magjába, "köménymagjába" tartozik, mindig számíthatunk rá, és ezért hálásak vagyunk.
– mondja Fekete Zsófia rehabilitációs zeneterapeuta.
A csoport énekel, így ünnepelték meg a karácsonyt is. Ez az esemény valódi fénypont volt Budapest életében: a beszédükben korlátozott emberek ünnepe, akik hangjukon, énekükön és közösségük erején keresztül mégis képesek megszólítani mindannyiunkat. És Józsi egy külön fény ebben a közösségben.
