Megszakad a szív: Friss házasok voltak, de egyikőjüknek csak 5% esélyt adtak

Hajnalban Cami arra ébredt, hogy férje görcsrohamban rángatózik mellette. „Olyan volt, mintha valaki más életének széthullását néztem volna” – emlékezett vissza Cami. Jake állapota rohamosan romlott, az orvosok értetlenül álltak a rejtélyes tünetek előtt: agyi duzzanat, görcsök, de semmilyen kimutatható fertőzés.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Azt mondták, minden teszt negatív. Csak találgattak, miközben Jake egyre rosszabbul lett

– mesélte Cami. Végül az orvosok közölték: mindössze 5% esély van arra, hogy Jake túléli az éjszakát. „22 évesen kellett feldolgoznom, hogy a férjem, aki néhány órája még teljesen egészséges volt, most talán meghal.”

Jake csodával határos módon túlélte, de diagnózist nem kaptak – csak félelmet és bizonytalanságot. Végül egy fiatal orvos említette a MELAS-t: egy rendkívül ritka, gyógyíthatatlan mitokondriális rendellenességet, ami leginkább gyermekkorban jelentkezik. Jake 27 évesen kilógott a megszokott képből, de a genetikai vizsgálat kimutatta: tényleg MELAS-ban szenved.

Ez a betegség a sejtek energiatermelését bénítja meg.

Kívülről egészségesnek tűnhet, de belül a sejtjei éheznek

– mondta Cami. Jake felhagyott az ügyvédi munkával, elhagyták a borozós esték világát, szigorú diétára és nyugodt életvitelre tértek át.

„A húszas éveinkben voltunk, és hirtelen minden csak a túlélésről szólt” – vallotta be Cami. 2020-ban Jake újabb stroke-szerű rohamokat élt át, de nem adta fel. Visszatért az egyetemre, diplomát szerzett, tanítani kezdett. Ám amikor végre megvették első közös otthonukat Arizonában, egy héttel később újabb súlyos stroke érte, amely a beszédét is elvette. „Tudtam, hogy ő még mindig Jake… de azt is tudtam, hogy mindent elölről kezdünk.”

Két év rehabilitáció után Jake újra dolgozik ügyvédként. TikTok-oldalukon osztják meg történetüket, hogy segítsenek másoknak, és felhívják a figyelmet a MELAS-ra. „Minden nap egyensúlyozás az egészségem és az élet között” – vallotta Jake. Üzenetük egyszerű: „Szeress mélyen. Ne feküdj le haraggal. Légy hálás – még a nehéz napokon is” – idézi mottójukat a Mirror.