Hashajtókkal küldték haza a családapát, néhány nappal a végső diagnózis után örökre elment

Mindössze 46 évesen hunyt el az a hétgyermekes családapa, akit az orvosok hashajtóval küldtek haza, miután székrekedésre és gyomorfájásra panaszkodott. A Stoke-on-Trentből származó Kev Coles márciusban halt meg, pár nappal azután, hogy kiderült, már csak néhány hete maradt hátra.

Nem sokkal a pusztító diagnózis után elhunyt a családapa / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A hétgyermekes édesapa először 2024 júliusában kereste fel a háziorvosát, mert gyomorfájdalmak kínozták: felesége, Kayleigh állítása szerint ekkor elküldték őt. A házaspár eleinte arra gyanakodott, a férfinak epeköve van, esetleg székrekedést okozó elzáródása. A fájdalom azonban nem enyhült, így Kev újra és újra elment az orvoshoz, ám azonkívül, hogy hashajtókat írtak fel neki, semmilyen más vizsgálatban és kezelésben nem részesült. Augusztusban a dolgok még rosszabbra fordultak, amikor a férfi tüneteihez az izzadás és a sárgássá vált bőr is társult, valamint a hányás. Miután hetekig ragaszkodott az azonnali vizsgálathoz, Kev tavaly szeptemberben megkapta a megsemmisítő diagnózist, amikor az orvosok egy kilenc centiméteres daganatot találtak a bélrendszerében. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a rák már átterjedt a férfi májára is, ez okozta a sárgás bőrt.

A férfi és a családja mindezek dacára, igyekezett optimista maradni, mialatt októberben Kev megkezdte a kemoterápiát, március 9-én azonban májelégtelenséget szenvedett el. Ugyanezen a napon a házaspárral azt közölték, a férfinak hetei, legjobb esetben is csak néhány hónapja maradt hátra. Kevnek végül még ennyi sem adatott meg: alig pár nappal később, március 12-én, a felesége kezét fogva elhunyt.

Hihetetlenül gyorsan történt. Pusztító volt. Ennél sokkal több időre számítottunk. Elvesztettem a legcsodálatosabb embert, akit valaha ismertem, a gyerekeink pedig a legjobb apát, akit csak kívánhattak volna maguknak. Kev olyan űrt hagyott maga után, amelyet lehetetlen betölteni

- nyilatkozta Kayleigh, aki a férje halálát követően hivatalos panaszt tett a háziorvosnál.

Ha hallgattak volna rá, akkor a dolgok egészen másképp alakulhattak volna, több időt tölthettünk volna együtt. Nagyon nincs rendben, hogy valakit hashajtókkal elküldenek, amikor már hat hete folyamatosan gyomorfájástól szenved. Annyira frusztráló, hogy így leírták őt. Kevet cserbenhagyták, én pedig harcolni fogok azért, hogy változást érjek el az egészségügyben

- jelentette ki az özvegy, a Mirror beszámolója szerint.