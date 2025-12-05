"A nők folyton hazudnak arról, milyen nehéz a háztartást vinni és gyereket nevelni"

Egy apa hatalmas botrányt robbantott ki azzal, hogy azt állította, háztartásbeli anyának lenni egyáltalán nem nehéz és nem kellene munkának venni. Szerinte a nők csak hazudnak arról, mennyire nehéz a háztartást vinni és gyereket nevelni.

Fotó: Pexels

Cass Casperson tartalomkészítő egy TikTok- videóban osztotta meg vitatott nézeteit, ahol elismerte, hogy gondolatai miatt többen jelenteni fogják a csatornáját, de ettől függetlenül hangot adott nekik.

„Minden otthonülő anyukának azt mondom, hazudtok” – jelentette ki a platformon megosztott rövid videóban. „Mivel én osztom be a munkám, otthon maradhatok, és fizethetem a számlákat, a feleségemnek pedig dolgoznia kell menni, hogy megkeresse a pénzét” – mondta a 23 éves férfi.

Casperson elmagyarázta, hogy van egy egyéves lánya, akivel a munkája mellett otthon marad, és gondoskodik róla.

„Naponta háromszor tudok enni adni a lányomnak, időben pelenkát tudok cserélni, le tudom fektetni aludni, játszok vele, és közben továbbra is gondoskodni tudok arról, hogy az egész ház tiszta legyen” – dicsekedett.

A magabiztos apa hozzátette, hogy délig ki tudja takarítani az egész lakást, miközben a lányára vigyáz.

Bár Casperson, aki nem árulta el pontosan, hogy mivel foglalkozik, elismerte, hogy mindenkinek más a helyzete otthon, azt bevallotta, hogy még mindig nem érti, „mikor válik nehézzé háztartásbeli anyának lenni”.

Casperson bejegyzése heves reakciókat váltott ki a kommentszekcióban, több mint 12 ezren válaszoltak a videójára.

„Öt évig voltam otthonülő apa három gyerekkel. Ez volt életem legkönnyebb munkája” – írta az egyik felhasználó, aki úgy jellemezte, mint egy „mindennapi vakáció”.

„Hazugságok a kifogások. Hat hónapig voltam otthon két gyerekkel, mert elbocsátottak. Életem legkönnyebb hat hónapja volt” – értett egyet egy másik férfi.

„Elnézést, szültél? Átvészelted a szülés utáni időszakot? Egész életedben ingadozó hormonjaid voltak a női anatómiád miatt? Ugye tudod, hogy a férfiak fizikailag erősebbek és FIZIKAILAG nagyobb feladatokra is képesek, ugye?” – válaszolta egy dühös nő.