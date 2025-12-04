Nem várunk tovább! Végre kiderült, ekkor jön az Eufória 3. évada az HBO Maxra

Kevesen kapták fel a fejüket arra hírre a 2010-es évek végén, mikor megtudták, hogy Zendaya és még egy pár ismeretlen, fiatal színész tinidráma-széria készítenek. Majd, mikor eljött az Eufória első évadának premiere, hirtelen a fél világ teljesen odáig volt a műsorért, a rögtön repetát is kértek belőle, az ismeretlen arcokból pedig idővel Hollywood listavezető nevei váltak. Talán pont ez lett a sorozat átka is, melynek 2. évadára is már három évet kellett várni, a 3. fejezet pedig azóta sem jelent meg, sőt, sokáig úgy tűnt, soha nem is fog elkészülni. Erre végül Sydney Sweeney-ék rácáfoltak, a forgatás nemrégiben ért véget, és azóta is sorra szivárognak ki infók és érdekességek a sorozat befejezéséről. Ezúttal pedig maga az író-rendező, Sam Levinson engedett némi betekintést abba, mi is vár a fanokra.

Az Eufória 3. évada sem Zendayával, sem Sydney Sweeney-vel nem lesz kegyes (Fotó: IMDb)

Zendaya a drog, Sydney Sweeney pedig a közösségi média rabja lesz

Ugyan az Eufória 3. évadának forgatási munkálatai még csak novemberben értek véget, nem is telt el Sydney Sweeney botránya nélkül az after party, az újabb fejezetről már azóta halomra szivárognak ki a szaftosabbnál szaftosabb fejlemények. Köztük például az is, hogy Sydney Sweeney OnlyFans-modellként, Zendaya pedig továbbra is lecsúszott drogosként sínylődik majd a folytatásban. Mindenki nagy meglepetésére, most a sorozat alkotója, Sam Levinson is beszállt a buliba, és eddig sosem hallott részleteket osztott meg az HBO egyik londoni eseményén az általa dédelgetett show lezárásáról.

Az HBO Max-sorozatok 2026-os felhozatalának legvártabb darabjában, az Eufória 3. évadában Sydney Sweeney még jobban kivetkőzik majd magából (Fotó: IMDb)

Az író-rendező elmondása szerint a Zendaya által alakított Rue valóban a kábítószer fogságában tengődik, és a drogkartell elől menekül Mexikóban, miközben szerelme, a Hunter Schafer megformálásában látott Jules kezdő festőként, szenvedve araszol az önmegvalósítás útján.

Levinson szavai még arról is tanúskodnak, hogy Sydney Sweeney és a Netflixet nemrégiben meghódító Jacob Elordi sorsa sem kegyesebb. Miután Cassie és Nate párosának kapcsolata alaposan megsínyli a hölgy közösségimédia-addikcióját, ezt pedig csak tovább ronthatja a szőke szexbomba online meztelenkedése. Egyedül talán Alexa Demie Maddy-jének jött be az élet az Eufória szereplői közül, aki egy jól menő ügynökség alkalmazottja.