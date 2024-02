Ezért imádják most a gyerekek a Pókembert: újdonsággal rukkolt elő mindenki kedvence - videó!

Már másfél éve szórakoztatja a gyerekeket határon innen és túl Barátságos Pókember. Rengeteg gyermeknek szerzett már egy életre szóló élményt, vagy adott erőt a betegségeik legyőzéséhez a Barátságos Pókember, akinek kiléte teljes rejtély. A komáromi fiatalember gyakran jár iskolákba, óvodákba a kicsikhez, de népszerű fellépője gyerekprogramoknak is. Most egy olyan showelemmel bővült Pókember repertoárja, ami garantáltan elhozza a jó hangulatot minden gyerkőcnek: dalt írtak a Barátságos Pókemberről.

Mindenki kedvenc Pókembere egy új dallal fogadja a gyerekeket előadásain Fotó: Pókember KN

„Már most sokan dúdolják”

Pókembert nemrég megkereste Csukárdi Erik, azaz művésznevén Jakuza Ritual, aki gyerekkora óta ismeri a nagyközönség által csak Barátságos Pókemberként ismert komáromi fiatalember.

Küldött nekem egy zenét, ami igazából rólam és a tevékenykedésemről szól. Nagyon megtetszett a zene és persze mondta, hogy szeretne hozzá klipet forgatni, ami azt mutatná be, hogy milyenek is vagyunk mi, szuperhősök

– mesélt a klipről Pókember.

– Nagyon megtetszett az ötlet, mivel kevés rap vagy Hip-Hop előadó ír kifejezetten gyerekdalt. A videoklip és a zene is nagyon tetszik, remélhetőleg készül majd máskor is valamilyen dal – árulta el Pókember. A fülbemászó refrént már most sok gyerkőc dúdolja. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy új gyerekdalt adtak a hazai zeneiparnak, amit együtt énekelhetnek kicsik és nagyok.

Én már sok helyen használtam megjelenésre vagy a táncos játéknál

– számolt be róla Barátságos Pókember.

"Ez a munka teljesen feltölt pozitivitással"

A 31 éves, titokzatos komáromi férfi másfél éve bújt Pókember bőrébe és azóta azt állítja, csak jó tapasztalatokat szerzett. Az álruhát viselő szuperhős lépett már fel sztárokkal is, hogy szórakoztassa a közönséget, de a szórakoztatáson kívül fontos neki a jótékonykodás is, így gyakran megy gyermekotthonokba és kórházakba .

– Nekem mindig az volt a lényeg, hogy olyat csináljak, amit tiszta szívből és százszázalékos energiával csinálok. Ez a munka teljesen feltölt pozitivitással. A gyerkőcök teli vannak pozitív energiával, jókedvvel – nyilatkozta korábban Barátságos Pókember, akit imádnak a gyerekek, most már pedig a róla szóló dalt is énekelhetik vele.